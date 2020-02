Allied – un’ombra nascosta/ Video, su Canale 5 il film di Robert Zemeckis

Allied – un’ombra nascosta va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 13 febbraio 2020, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 da case cinematografiche americane e britanniche con la regia di Robert Zemeckis, il soggetto è basato su una storia effettivamente accaduta e con la sceneggiatura di Steven Knight. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Silvestri con i costumi di scena che sono stati realizzati da Joanna Johnston mentre nel cast sono presenti tra gli altri grandi nomi del cinema internazionale come Brad Pitt, Marion Cottilard, Jared Harris, Matthew Goode, Lizzy Caplan e Anton Lesser.

Allied – un’ombra nascosta, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Allied – un’ombra nascosta. Nell’anno 1942 in Europa è ancora in atto la Seconda Guerra Mondiale che vede le forze alleate contrastare il regime nazista. Un comandante dell’aviazione franco-canadese viene inviato nel deserto che si trova immediatamente alle spalle della città di Casablanca con l’obiettivo di portare avanti la missione segreta in collaborazione con una spia francese per altro partigiana. Nello specifico i due dovranno introdursi ad una festa privata nella quale sarà presente un ambasciatore tedesco piuttosto influente che dovrà essere ucciso. Facendo leva sulle loro competenze i due riescono a portare a buon fine la missione uccidendo l’ambasciatore per cui possono ritornare in Francia. Tuttavia la missione presenterà dei coinvolgimenti sentimentali tra i due che si scopriranno innamorati l’uno dell’altra. Da lì a poco decideranno di sposarsi in un bellissimo matrimonio nel corso del quale avranno anche una splendida bambina. Tuttavia un giorno l’uomo viene avvicinato da alcuni suoi superiori che lo informano di come in realtà sua moglie sia una spia tedesca che è stata capace di eliminare la vera partigiana e quindi sostituirsi a lei per la visione che in realtà è stata orchestrata da Hitler stesso. In particolare sembra che l’ambasciatore ucciso si è in realtà un uomo di cui si fidava pochissimo lo stesso Hitler per cui decise di farlo uccidere dalle spie nemiche in maniera tale da non creare malumori all’interno del suo esercito. I superiori del comandante francese invitano lo stesso ad effettuare una sorta di controllo per valutare se sua moglie sia o meno una traditrice. In pratica dovrà fare il modo di farmi vedere un messaggio sbagliato in maniera tale da scoprire se questo messaggio venga o meno proposto anche ai tedeschi. Insomma una vicenda di particolare dramma in quanto l’uomo essendo convinto dell’integrità della sua donna deve combattere con il suo senso di dovere.

