All’inferno e ritorno/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 5 maggio)

All’inferno e ritorno è un film di Jesse Hibbs che va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 05 maggio, a partire dalle ore 16.40 e parla delle vicissitudini del giovane soldato Audie Murphy che si distinse per le sue gesta gloriose nelle battaglie in Italia e in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film è tratto dal romanzo autobiografico dal titolo “To Hell and Back” e nel 2014 il gruppo metal Sabaton, formatosi nel 1999, ne trasse un famoso brano musicale di successo. La colonna sonora fu diretta da Henry Mancini, compositore e arrangiatore statunitense conosciuto per aver creato il brano della Pantera Rosa, e William Lava, compositore statunitense divenuto famoso per aver creato le melodie delle serie animate Looney Tunes e Merrie Melodies.

Geostorm/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Butler (oggi, 5 maggio)

All’inferno e ritorno, la trama del film

All’inferno e ritorno parla di Audie Murphy che decide di intraprendere la carriera militare subito dopo la morte della madre, a soli diciassette anni. Murphy venne accettato nell’esercito nella terza divisione di fanteria e partecipò alle battaglie dello sbarco in Sicilia e della guerra a Volturno. Sin da subito Murphy dimostrò di avere coraggio e sangue freddo, per questo motivo dopo soli dieci mesi venne nominato sergente. Durante quest’ultimo incarico perse il suo migliore amico durante la battaglia in Francia, nell’agosto 1944, contro i tedeschi, dove Murphy riuscì, da solo, a fermare l’avanzata di un reparto tedesco permettendo ai suoi uomini di avanzare. Per questa sua azione coraggiosa venne nominato tenente nel gennaio 1945. Il Tenente Murphy guidò i suoi uomini durante la battaglia di Holtzwihr, in Francia. Durante la guerriglia i tedeschi attacarono gli americani mettendo fuori uso i loro carri armati. Così Murphy ordinò ai suoi uomini la ritirata mentre lui sparava con la mitragliatrice ai nemici costringendoli a ritirarsi. Durante questa azione purtroppo cade ferito e per questo motivo gli venne conferita la Medaglia d’Onore del Congresso e venne nominato il soldato più decorato degli Stati Uniti d’America per il suo coraggio e la sua gloria dimostrata.

LEGGI ANCHE:

Sfida nell'alta Sierra/ Su Rete 4 il film di Sam Peckinpah (oggi, 4 maggio 2021)Overdrive/ Video, su Italia 1 film con Scott Eastwood: "Action movie poco 'fast'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA