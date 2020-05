All’inferno e ritorno/ Su Rete 4 l’autobiografia del soldato Audie Murphy (21 maggio)

Pubblicità

All’inferno e ritorno (To Hell and Back – 1955) va in onda alle 16.40 su Rete 4 di oggi 21 maggio 2020. Si tratta di un film diretto da Jesse Hibbs ed è l’autobiografia di Audie Murphy, il soldato più decorato degli Stati Uniti d’America. Si tratta di un film di guerra, in cui l’azione e le scene più cruente non mancano. La colonna sonora di questa pellicola, è firmata da Henry Mancini e William Lava, compositori americani di enorme successo. Mancini ha composto le musiche del celebre film Colazione da Tiffany, vincendo anche l’Oscar; mentre Lava si è distinto come compositore per alcuni dei più famosi cartoni animati americani, come le serie animate Looney Tunes e Merrie Melodies.

All’inferno e ritorno, la trama del film

All’inferno e ritorno racconta la vita di Audie Murphy, che, rimasto orfano di madre e ancora minorenne, decide di arruolarsi nella terza divisione di fanteria. La prima battaglia a cui partecipa è nel 1943, durante lo sbarco in Sicilia. Fin da subito si distingue per il sangue freddo e il coraggio che gli permettono, nel giro di poco tempo di salire di grado: da caporale a sergente fino a tenente. Epica è la battaglia finale, nel gennaio del 1945, quando Murphy si trova a Holtzwihr, a confine con Francia e Germania. Gli americani sono sotto attacco tedesco, tanto che il tenente ordina ai suoi di ritirarsi mentre lui cerca di contrastare i nemici salendo su un carro armato fuori uso. Sparando a più non posso con una Browning M2 riesce a uccidere gran parte dei tedeschi, che sono così costretti a ritirarsi. Murphy sopravvive, anche se ferito. Al temine della guerra, grazie alla sua forza e al suo coraggio, riceverà la Medaglia d’Onore del Congresso, massima decorazione militare statunitense.



