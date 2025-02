All’inseguimento della pietra verde, film su Rete 4 di Robert Zemeckis

Venerdì 21 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia d’avventura dal titolo All’inseguimento della pietra verde.

Questa pellicola è una produzione 20th Century Fox del 1984 e vede alla regia il noto film maker Robert Zemeckis, regista di numerosi film cult, come la trilogia di Ritorno al Futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump.

La colonna sonora è stata invece composta da Alan Silvestri, che collaborerà con il regista in oltre una ventina di progetti cinematografici.

Il cast All’inseguimento della pietra verde vanta diverse stelle di Hollywood, tra cui in particolare: Michael Douglas, diventato famoso durante la metà degli anni ’70 con la serie tv Le strade di San Francisco; Danny DeVito, che aveva esordito sul grande schermo nel 1971 ne La mortadella di Mario Monicelli; infine Kathleen Turner, che lavorerà nuovamente con il regista in Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Tutti e tre gli interpreti principali prenderanno anche parte al sequel, dal titolo Il gioiello del Nilo (1985), e si troveranno di nuovo a condividere il set nel lungometraggio La guerra dei Roses, diretto dallo stesso Danny DeVito.

Nel cast All’inseguimento della pietra verde anche: Zack Norman, Alfonso Arau, Manuel Ojeda, Holland Taylor e Mary Ellen Traino.

La trama del film All’inseguimento della pietra verde: avventura in Cambogia con caccia al tesoro

All’inseguimento della pietra verde racconta la storia della scrittrice di romanzi rosa Joan Wilder, una donna molto attraente ma ancora single, che vive con il suo adorato gatto Romeo nella grande metropoli di New York, continuando a sognare di riuscire un giorno a trovare un uomo che sappia reggere il paragone con gli eroi dei suoi libri.

La sua vita prende una piega inaspettata quando sua sorella le telefona in preda alla disperazione poiché è stata catturata in Cambogia, dove si era recata con la speranza di riuscire a ritrovare suo marito.

Quest’ultimo, intanto, ha mandato proprio alla cognata una mappa misteriosa che condurrebbe al luogo in cui è custodita una pietra verde estremamente preziosa.

I sequestratori della donna sono disposti a ridarle la libertà solo se entreranno in possesso della mappa, così la protagonista si vede costretta a partire alla volta di quelle terre selvagge.

A causa di una serie di eventi, Joan si trova sola e senza risorse nella giungla cambogiana, ormai in serio pericolo di vita, fino a quando non arriva in suo soccorso un avventuriero affascinante e carismatico, Jack Colton (Michael Douglas), che si offre di aiutarla a raggiungere la sorella. Riuscire in questa impresa, però, sarà davvero complicato, e i due dovranno superare numerosi ostacoli, iniziando pian piano a nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra.