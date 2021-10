Allison Evers e Leonie Lawson, moglie ed ex di Tony Hadley/ Cinque figli e…

Allison Evers è l’attuale moglie del famoso cantante Tony Hadley. I due si sono messi insieme nell’estate del 2009, per poi salire all’altare, qualche anno dopo, a Cliveden nel Regno Unito. I due hanno organizzato una cerimonia abbastanza sobria, ma comunque molto sentita, celebrata in compagnia di amici e parenti. Con Allison Evers, Tony Hadley ha messo al mondo due figlie: la prima si chiama Zara, la seconda Genevieve. Prima di sposarsi con lei, il cantante è stato legato a Leonie Lawson, con la quale ha messo al mondo tre figli: Thomas, Toni e Mackenzie.

La loro storia d’amore si è conclusa diversi anni prima dell’inizio della relazione con Allison. Siamo infatti nel 2003, quando Leonie Lawson e Tony Hadley decidono di interrompere il loro rapporto. Se della sua prima moglie non si hanno molte informazioni, lo stesso si può dire della seconda moglie Allison, della quale non si sa quasi nulla.

Allison Evers, la riservatezza di Tony Hadley sull’attuale moglie

Tony Hadley non ama particolarmente parlare delle sue storie d’amore. Specialmente su Allison ha preferito mantenere riserbo. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se chiaramente, di tanto in tanto, appare in compagnia del marito in qualche occasione speciale. Le foto di coppia tuttavia sono abbastanza rare, in rete circolano solo alcuni scatti del loro matrimonio. Sono passati alcuni anni dalle loro nozze, ma quel che sembra certo è che tra i due le cose vadano ancora a gonfie vele.

