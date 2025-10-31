Suor Allison Gliot, la suora che scrive libri sui vampiri: "Sono stata ispirata da Dio ad unire fede e fantasy per avvicinare i ragazzi alla spiritualità"

Allison Gliot è una suora della congregazione delle Figlie di San Paolo a Miami in Usa, che ultimamente è diventata famosa per le sue pubblicazioni letterarie molto amate soprattutto dai ragazzi. Sister Allison, come si fa chiamare sui social scrive infatti libri che parlano di vampiri. Un argomento un po’ insolito per una persona religiosa, che però lei stessa afferma di voler utilizzare come mezzo per avvicinare le persone a Cristo.

Come ha confermato in una intervista rilasciata al sito Catholic news Agency, la sua stessa ispirazione è partita da Gesù, e mira a coinvolgere con la narrativa adolescenti e adulti nel percorso spirituale grazie a riferimenti che sono presenti nei racconti e che aiutano a liberarsi del senso di colpa e tornare ad avere fiducia in Dio.

Dell’esordio ricorda in particolare: “Credevo che mi avrebbero preso per pazza“, ma poi le altre sorelle dopo aver letto il libro dissero che c’era bisogno di storie come queste. “D’altronde“, aggiunge: “La mia intenzione era quella di unire i due generi quello fantasy e quello cattolico proponendo una opzione unica“.

Suor Allison Gliot: “I miei libri sui vampiri hanno avvicinato i giovani alla fede”

Suor Allison Gliot, ha avuto molto successo con i suoi libri sui vampiri tanto che è arrivata alla conclusione della sua prima serie completa, una trilogia intitolata “In Aeternum” che è stata pubblicata dalla casa editrice delle Figlie di San Paolo, la congregazione alla quale appartiene.

I suoi racconti, dice, hanno già ispirato moltissimo giovani ad avvicinarsi a Dio e ad intraprendere un percorso di fede. Racconta infatti a Catholic News Agency, che ad esempio aver parlato di Eucarestia come arma contro il male del vampiro, è risultato utile perchè ha contribuito alla diffusione del tema negli adolescenti con la passione per il fantasy urbano reso celebre dalla saga di Twilight.

“Tutti i miei protagonisti si confrontano con la fede e con il perdono ad un certo punto del romanzo“, e questo ha permesso ai lettori di migliorare il loro rapporto con la religione. Ricorda poi alcuni episodi particolari, di alcuni fan che l’hanno contattata sui social proprio per dirle che grazie alla lettura dei suoi libri avevano iniziato ad andare a messa regolarmente o addirittura diventare ministri eucaristici.

La produzione letteraria non si fermerà certo qui, ed è già arrivato l’annuncio di un prossimo romanzo che uscirà il 2 gennaio, sempre scritto con le stesse ispirazioni e soprattutto con le preghiere per i lettori, sia quelli presenti che i futuri.