Allison Mack condannata per traffico sessuale/ La star di Smalville reclutava donne..

Allison Mack, la star di Smalville, è stata condannata a tre anni di reclusione per traffico sessuale. L’attrice 39enne, conosciuta in Italia soprattutto per aver interpretato Chloe Sullivan nella famosa serie tv, si era dichiarata colpevole davanti al Tribunale a Brooklyn, ammettendo di aver reclutato donne per Keith Raniere, il leader del culto di “auto-miglioramento” NXIVM. L’attrice, collaborando con i giudici, ha evitato una condanna di vent’anni. I giudici, infatti, hanno così deciso per una condanna a tre anni di reclusione e una multa di 20mila euro. ”Sono arrivata alla conclusione che mi devo assumere la responsabilità della mia condotta ed è per questo che oggi mi dichiaro colpevole”, aveva dichiarato l’attrice citata da Hollywoodlife.

Allison Mack: “Ho fatto scelte di cui mi pentirò per sempre”

L’organizzazione “NXIVM” era nata come un’organizzazione per aiutare le donne. Tuttavia, con il leader Keith Raniere si era trasformata in una setta al cui interno il ruolo di Allison Mack sarebbe stato quello di reclutare donne. Scelte di cui l’attrice ha ammesso di pentirsi durante le varie fasi dell’indagine che si sono concluse con la sentenza di condanna a tre anni di reclusione. “Ho fatto scelte di cui mi pentirò per sempre2, ha dichiarato l’attrice in tribunale. “Dal più profondo del mio cuore e della mia anima, mi dispiace”. Prima della sentenza, l’attrice si era scusata attraverso una lettera depositata in tribunale. “Grazie alla decisione del tribunale di consentirmi di rimanere in isolamento domiciliare, ho avuto l’opportunità di stare da sola con i miei pensieri”, ha scritto. “Mi dispiace per quelli di voi che ho portato in NXIVM. Mi dispiace di avervi esposto agli schemi malvagi e psicologicamente violenti di un uomo contorto. Mi dispiace di avervi incoraggiati a usare le vostre risorse per partecipare a qualcosa che alla fine si è rivelato tanto brutto. Non prendo alla leggera la responsabilità che ho nella vita di coloro che amo e sento un forte senso di colpa per aver abusato della vostra fiducia, portandovi su una brutta strada“, ha scritto l’attrice come riporta Coming soon.

