Allmen e il diamante rosa/ Su Rai 2 il film con Heino Ferc (oggi, 18 luglio)

Allmen e il diamante rosa andrà in onda nuovamente oggi, 18 luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 15.35. Si tratta del proseguo delle avventure di Allmen. Anche questo film vede la regia del bravo Thomas Berger, il regista ha scelto sempre Heino Ferch per affidargli la parte del playboy Johann Friedrich von Allmen.

La pellicola prodotta dalla televisione tedesca nel 2017 non è una prima televisiva. La pellicola è ben costruita e con un ritmo incalzante grazie anche se ci sono dei punti piuttosto vacillanti dall’inizio alla fine. Il pubblico di medio livello avrà così un prodotto fruibile questo pomeriggio.

Allmen e il diamante rosa, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Allmen e il diamante rosa. Johann Friedrich von Allmen dopo essere riuscito ad uscire indenne dalla truffa che lo aveva portato al furto di una preziosa coppa, decide insieme al suo maggiordomo Carlos di aprire una agenzia investigativa. Lo scopo principale del suo business è quello di recuperare le opere d’arte rubate, la sua idea è quella di procedere legalmente al recupero ma di sostituire le opere d’arte con delle copie perfette in tutto e per tutto, e di rimettere sul mercato del collezionismo privato quanto recuperato.

Von Allmen alimenta lo stratagemma anche perché non è sua intenzione abbandonare la vita del playboy, una vita che nel passato lo ha portato a dilapidare considerevoli fortune ma a divertirsi e a fare la bella vita. Il primo incarico della sua nuova azienda è il recupero del diamante rosa. Carlos e il suo capo riescono a capire che esso è stato trafugato da un russo di nome Sulkov. Le ricerche dei due li portano sul mar baltico, qui Johann riesce a precedere due sodalizi criminali e ad intercettare Sulkov.

Il russo viene però ucciso e il duo tedesco riesce a precedere i russi e gli inglesi che sono sulle loro tracce, grazie all’intelligenza di Carlos capiscono che il diamante rosa non è altro che un software di ultima generazione. Il programma di fatto riesce ad operare delle transazioni finanziarie ad alta velocità, cosi facendo garantisce al suo utilizzatore un lauto guadagno economico. Grazie all’astuzia di Carlos e al savoir-faire di von Allmen i due anche questa volta riescono a fuggire, dalla loro cosa che non guasta un considerevole guadagno, von Allmen potrà per questo continuare la sua vita dissoluta alla ricerca delle belle donne di cui non può più far a meno, a Carlos invece non resta che seguire le gesta del suo datore di lavoro.

