Alluvione Brescia/ Video, strade come fiumi in città e provincia: numerosi disagi

Una nuova perturbazione si è abbattuta nella giornata di ieri sull’Italia, provocando un’alluvione in particolare nella città di Brescia e in provincia. Come da immagini pubblicate online nelle ultime ore, si sono registrate piogge, grandine, vento e lampi, causando allagamenti, frane e smottamenti. La pioggia in quel del bresciano ha iniziato a cadere nel tardo pomeriggio, e nel giro di una trentina di minuti la centrale operativa dei vigili del fuoco, come spiega il Giornale di Brescia, ha ricevuto più di 50 chiamate per vari interventi.

Visti gli allagamenti la polizia locale è stata costretta a chiudere al traffico cinque sottopassi cittadini che nel frattempo erano già stati sommersi da un metro d’acqua, e si è reso necessario anche il salvataggio di due persone che sono state soccorse e fatte uscire dall’auto che nel frattempo era rimasta in panne. Diversi i quartieri di Brescia coinvolti dall’alluvione, a cominciare da Sant’Eufemia e San Polo, ma anche la zona di Via Milano e anche in via Corsica, dove è straripato il Garzetta. Allagamenti anche in alcune scuole e la metropolitana ha registrato dei disservizi. Fortunatamente non si hanno notizie di persone ferite, ma in ogni caso quello di ieri è stato un pomeriggio di passione per molti bresciani, alla luce anche dei recenti fatti in Emilia Romagna.

ALLUVIONE BRESCIA, A REZZATO CEDUTO L’ARGINE DEL NAVIGLIO GRANDE

Da segnalare anchecome ad esempio a Rezzato, dove ha ceduto l’argine del Naviglio Grande, di conseguenza alcune auto in sosta che si trovavano nell’area commerciale di via Garibaldi, sono crollate nel greto del corso d’acqua. Anche in questo caso, comunque, nessuna persona è rimasta coinvolta, e nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona.

Da segnalare anche la situazione della valle del Garza, dove il torrente Listrea è esondato in vari punti, provocando degli allagamenti fra cui quello della strada provinciale del Ceffaro, ma anche il sagrato della chiesa. A Caino, infine, si è verificato uno smottamento, con un terrapieno che ha ceduto riversando diversi metri cubi di terreno sulla provinciale e provocando problemi alla circolazione.

