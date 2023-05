ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA/ “Tin bota”, Laura Pausini, Vasco, Nek: cantanti in campo

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e disperazione. Ma in mezzo al caos e alla devastazione, molte celebrità si sono unite alle figure istituzionali per portare soccorso e speranza alla popolazione colpita. Al di là delle luci della ribalta e delle scintille del glamour, queste personalità hanno dimostrato il loro cuore generoso, affrontando le sfide più urgenti e offrendo il loro aiuto in un momento di grande bisogno. La Premier Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua presenza nei luoghi dell’alluvione in Emilia Romagna, facendosi accompagnare anche dalla numero uno della Commissione UE Ursula Von der Layen che si è concessa un incitamento in italiano e in romagnolo: “Tin bota, l’Europa è con voi“. “Tin bota”, tenere botta, resistere alle enormi problematiche alle quali la gente di Romagna è stata costretta dalla forza della natura.

Marcello Pera: "Intellettualismo di sinistra è pigro"/ "Come può il Pd votare contro il Ponte?"

Come sottolineato inizialmente però, diverse personalità del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, sono accorsi nelle province che hanno subito i danni più ingenti dall’alluvione in Emilia Romagna. Uno dei primi è stato il giovane Giovanni Cricca, classe 2004 e protagonista dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi ma, soprattutto, nativo di Riccione che si è precipitato a Cesena, munito di stivali ed impermeabile, cercando di aiutare le numerose famiglie che si sono ritrovate l’abitazione allagata, subendo pesanti danni economici. “Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!” il messaggio pubblicato dal giovane cantante su Instagram, invitando amici e colleghi a portare, se possibile, il loro aiuto direttamente nelle zone alluvionate, rimboccandosi le maniche in prima persona. “Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo…nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla,” si legge nel messaggio sempre veicolato sui social da Cricca.

Bonus luce e gas 2023/ Aggiornate le soglie ISEE: ecco i requisiti e a chi spetta

ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA: UN GRANDE CONCERTO DI SOLIDARIETÀ AD AGOSTO

Passando da un giovane a un veterano, il bolognese DOC Gianni Morandi ha invece voluto manifestare la sua solidarietà attraverso la pubblicazione di un video in cui ha proposto una cover dell’intramontabile “Romagna mia”: “Ci rialzeremo più forti di prima“, il messaggio espresso da Morandi tramite i suoi profili social, invitando i suoi followers a partecipare alle campagne di donazione a favore della popolazione romagnola. Non poteva mancare all’appello Laura Pausini: nata a Faenza, cresciuta a Solarolo e con i suoi genitori ancora residente a Castel Bolognese, la cantante romagnola ha già ufficialmente comunicato che devolverà gli incassi dei suoi prossimi concerti in programma a Venezia il 30 luglio e l’1 e 2 agosto proprio ai tre comuni sopra citati, che rappresentano la sua storia personale e quella della sua famiglia ferita profondamente dall’alluvione in Emilia Romagna.

Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni sarà obbligata a rinviare tutto?

Come testimoniato anche dalla foto mostrata dalla stessa Pausini in cui si vedono i genitori unirsi ai soccorritori per spalare il fango proprio a Solarolo: “Mamma e Babbo. 75 + 78 anni. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai“. A far partire una raccolta fondi è stato un emiliano Doc, Vasco Rossi da Zocca, in provincia di Modena. “Sostengo anche io l’Emilia-Romagna, che affronta questa alluvione per dare un aiuto alle persone tragicamente coinvolte. Io l’ho già fatto. Voi fate quello che potete – ha scritto il rocker sul suo profilo Instagram – forza Emilia-Romagna, regione dura e pura“. E Vasco sta pensando anche a delle iniziative ad hoc in occasione del concerto del prossimo 2 giugno che lo vedrà esibirsi a Rimini, un grande evento proprio in Romagna, attesissimo e in cui ovviamente la tematica dell’alluvione non passerà di certo in secondo piano.

I messaggi e gli inviti ad aderire alla raccolta fondi per l’alluvione in Emilia Romagna si sono poi moltiplicati, passando da Luciano Ligabue ad Alessandra Amoroso fino a Gianni Nannini, solo per citarne alcuni. Dall’aiuto a distanza a quello in prima persona, il cantautore Filippo Neviani in arte Nek, sassolese doc, si è unito ai volontari per spalare il fango a Forlì in un momento particolarmente drammatico, in cui il bollettino delle vittime continuava ad aggiornarsi. “Solo insieme ci rialzeremo, come sempre”, il semplice messaggio che ha accompagnato la foto postata da Nek che ha voluto fornire un aiuto più che concreto alla sua terra. Parlando di aiuti concreti, dopo i soccorsi della prima ora le star della musica italiana si stanno preparando a un grande evento che, il prossimo 5 agosto, potrà accompagnare una raccolta fondi estremamente sostanziosa a supporto delle zone dell’alluvione in Emilia Romagna. Andrà infatti in scena presso l’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola “Romagna Mia – Live Charity Concert” al quale, oltre a Laura Pausini, hanno già aderito Samuele Bersani e Gianni Morandi. Col passare delle settimane sarà svelato l’intero cast che potrebbe coinvolgere gran parte degli artisti che, in questi giorni drammatici, hanno voluto esprimere la loro solidarietà per l’alluvione in Emilia Romagna. “Tin bota” sarà la parola chiave, per superare l’emergenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA