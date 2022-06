Alluvione Laglio (Como), inondazione e frane dopo nubifragio/ Video: danni alle case

Paura a Laglio (Como), il paese d’adozione di George Clooney, travolto da una violenta alluvione nella notte fra lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022. L’intera area dei paesi che si affacciano sul lago è stata investita da un’inondazione che a causato frane e danni ovunque, replicando la situazione che si era già palesata soltanto un anno fa proprio alle medesime latitudini. Come riportano le principali agenzie di stampa nazionali, i vigili del fuoco stanno conducendo un lavoro incessante ormai da ore per poter rispondere a tutte le richieste di aiuto che sono pervenute da coloro che risiedono nelle zone invase da acqua, sassi e fango.

Laglio, in provincia di Como, è indubbiamente fra le località più flagellate dal maltempo: qui sono state allagate numerose abitazioni e la furia dell’acqua non ha risparmiato neppure alcune auto che si trovavano in sosta lungo le strade del in cui sorge anche Villa Oleandra, la dimora italiana del divo hollywoodiano sopra menzionato. Come riferito dal “Corriere della Sera”, l’acqua ha invaso anche la strada Regina Vecchia e proprio all’alba di martedì è scattato un allarme per una frana, con mobilitazione anche dei soccorritori per il timore che ci fossero persone ferite. Fortunatamente, sino a questo istante non sembrerebbe essere così.

ALLUVIONE A LAGLIO (COMO): COLPITE ANCHE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

L’alluvione che ha interessato Laglio e tutte le cittadine che sorgono in provincia di Como, esattamente come accadde un anno fa, ha allagato per intero il centro della località e ha colpito non soltanto le abitazioni, come riportavamo poche righe fa, ma anche, purtroppo, numerose attività commerciali, già alle prese con la crisi dell’ultimo biennio legata agli stop forzati per effetto della pandemia di Coronavirus.

Il “Corriere della Sera” evidenzia inoltre che nel luglio dello scorso anno, Laglio (Como) era stato “devastato dalle alluvioni, con danni enormi. A distanza di un anno ci sono ancora persone sfollate. Lo stesso divo aveva visitato con il sindaco Roberto Pozzi il paese dopo l’ondata di maltempo e aveva dato il suo aiuto”.

#Como, dalla notte #vigilidelfuoco al lavoro per contrastare i danni causati dal #maltempo, 30 interventi svolti tra Pognana, Veleso, Laglio e Nesso dove alcuni smottamenti hanno invaso dei tratti stradali. A Stazzona e Garzeno rimossi alberi caduti o pericolanti [#7giugno 8:45] pic.twitter.com/eevNORucc1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 7, 2022













