In Italia è sfuggito all’arresto voluto dalla Corte penale internazionale perché nel febbraio scorso le autorità italiane, dopo averlo bloccato, invece di trattenerlo lo hanno inaspettatamente rimandato in Libia. Ora però la Procura generale libica ha ordinato di arrestare Osama Almasri Anjim, accusato di tortura e omicidio in un fascicolo autonomo rispetto a quello dei giudici internazionali.

Nei guai stavolta Almasri ci è finito davvero perché nel frattempo la sua posizione politica si è indebolita. Faceva parte della Rada, una delle milizie più importanti sullo scenario libico, ma per dissensi interni, spiega Ibrahim Magdud, intellettuale e arabista libico, se n’è andato mantenendo un piccolo gruppo di miliziani (probabilmente gli stessi che lo accolsero trionfanti quando sbarcò dall’aereo italiano che lo riportò a casa). Di fatto, però, così si è indebolito, rimanendo ai margini di un accordo tra le milizie per la spartizione di Tripoli.

Almasri è stato arrestato in Libia per ordine della Procura generale del suo Paese: cosa è successo davvero?

Dopo la vicenda di cui è stato protagonista in Italia, contro di lui si è aperta un’altra procedura in Libia. Quella che ha portato all’arresto non è un’inchiesta dell’ultima ora. Comunque è stato rinviato a giudizio per la tortura di dieci persone e per l’omicidio di uno di loro. Un fascicolo nato in sede nazionale, distinto dalle iniziative contro Almasri della CPI (alla quale la Libia non aderisce), anche se ci sono state corrispondenze con i giudici internazionali, ai quali i magistrati libici hanno chiesto le testimonianze acquisite fuori dal territorio libico. Gli eventi di cui si sono occupati i due enti giudiziari, quello interno e quello della CPI, d’altra parte, sono gli stessi.

Come mai è riuscito a sfuggire all’arresto in Italia e non in Libia?

L’Italia lo aveva lasciato andare per paura di qualche ritorsione da parte delle sue milizie contro gli italiani in Libia. In patria, però, si è staccato dalla milizia Rada, di cui faceva parte, ritirandosi in una caserma con una sua milizia. Una scelta che lo ha indebolito.

Perché Almasri ha preso questa decisione?

La Rada, nemica di Dbeibah, capo del governo di Tripoli riconosciuto a livello internazionale, controllava aeroporto e carceri, sui quali, tuttavia, avevano messo gli occhi le milizie di Misurata. Uno scontro di interessi che è stato risolto con un accordo mediato dai turchi, in seguito al quale l’aeroporto è stato consegnato a un’autorità aeroportuale e il carcere al ministero della Giustizia. Almasri non era d’accordo con la posizione del capo della Rada, Abdul Ra’uf Kara, disposto a confrontarsi con Dbeibah per risolvere la questione, quindi ha deciso di staccarsi con un piccolo gruppo dalla milizia di appartenenza, rifugiandosi in una caserma. Così, però, si è indebolito.

L’arresto deriva, quindi, anche dal suo indebolimento a livello politico?

Almasri in questo contesto, isolato in una caserma con coloro che lo hanno voluto seguire, non contava più come prima.

Intanto i dissensi tra le milizie che avevano messo in dubbio la permanenza al governo di Dbeibah si sono risolti? Com’è ora la situazione?

Ormai da un mese vige una sorta di tregua, di cui si fa garante la Turchia. Non che le tensioni si siano definitivamente allentate, ma ogni milizia adesso sta al suo posto e almeno per il momento si va avanti così. L’accordo che ha imposto alla Rada di lasciare aeroporto e carceri dopo le rimostranze delle milizie di Misurata, resiste. Il potere delle milizie è sostanzialmente diviso in due, da una parte ci sono quelle che fanno capo al Consiglio di Presidenza della Libia, presieduto da Mohamed al Menfi e di cui fanno parte altre due persone, dall’altra quelle che fanno riferimento a Dbeibah.

Dbeibah ora è sicuro di rimanere a capo del governo?

Per il momento rimane grazie alle garanzie internazionali e a chi lo sostiene all’interno. D’altra parte manca qualcuno che possa fare da contrappeso. L’unico che potrebbe farlo è Haftar, che però è leader in un’altra parte del Paese. Ora il rappresentante dell’ONU sta cercando di formare un comitato nazionale per un esecutivo che guidi tutto il Paese verso le elezioni. Ci dovrà essere un incontro su questo tema, ma non si sa ufficialmente quando e dove sarà. Non in Libia, magari a Ginevra o Roma. C’è questo tentativo in corso, bisogna vedere come va a finire.

