Il caso Almasri, la mail del Ministero della Giustizia e la replica di Nordio: ecco cosa sta succedendo e quali scenari tra Libia, Tribunali e Governo

SINISTRA URLA ALLE DIMISSIONI DI NORDIO SUL CASO ALMASRI: LA MAIL CHE INGUAIA (FORSE) IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il caso Almasri è tutt’altro che finito e non solo per il recente mandato di comparizione inviato al generale libico dalla Procura generale di Tripoli, e neanche per le possibili connessioni sull’incidente diplomatico occorso al Ministro Piantedosi assieme al team negoziale UE all’aeroporto di Bengasi: secondo una mail del Ministero della Giustizia, citata sui quotidiani, emerge la possibilità che il Ministro Carlo Nordio avesse saputo ben prima dell’arresto di Almasri di quanto avrebbe poi affermato nell’informativa in Parlamento di inizio anno.

Sondaggi politici 2025/ Crisi Pd al 22%, allungo FdI a +8%: Forza Italia 9% dopo la suggestione Berlusconi jr

Le rivelazioni arrivano dagli atti di chiusura del Tribunale di Ministri che indaga su Nordio, Piantedosi, Meloni e il sottosegretario Mantovano sull’arresto e successiva espulsione dall’Italia del pericoloso generale libico Najim Osama Almasri: sarebbe in particolare una mail inviata dalla capo gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi, che avrebbe avvisato il board ministeriale di comunicare solo tramite Signal in merito all’arreso del libico.

Pensioni/ Il paradosso di rischiare di dover tornare a lavorare

Su “Corriere della Sera” e “La Repubblica” sono stati pubblicati stralci di questa mail in cui Bartolozzi avrebbe anche avvisato Nordio dell’arresto di Almasri (avvenuto nella notte tra sabato e domenica 18-19 gennaio 2025 a Torino) nel primo pomeriggio di domenica, e non il lunedì successivo come ha invece sostenuto il Ministro in aula.

Secondo la tesi dell’accusa inserita negli articoli di quotidiano, questo dimostrerebbe che il Governo aveva il tempo di “riparare” all’errore di procedura della Corte d’Appello di Roma sulla mancata trasmissione al Ministero della Giustizia dell’arresto di un ricercato della Corte Penale Internazionale, ma che fu una scelta politica non voler “riparare” tale mancanza. Dal Pd a M5s e AVS, fino a Italia Viva, le opposizioni di Centrosinistra chiedono le immediate dimissioni di Nordio, accusato di aver mentito in Aula oltre che nello svolgimento dei fatti: in alternativa, «o lui o la Bartolozzi sta mentendo e devono dimettersi», spiega la parlamentare di IV Raffaella Paita.

FISCO & POLITICA/ Il bastone e la carota che aiutano gettito e contrasto all’evasione

COSA HA DETTO NORDIO SUL CASO ALMASRI: “ATTI SMENTISCONO MEDIA E SINISTRA”. GOVERNO ANNUNCIA QUERELA PER LA MAIL

Le novità di giornata sono però due, dopo che ieri la notizia del mandato su Almasri (proprio per il mandato d’arresto della CPI) ha riacceso i fari sulla vicenda per cui mezzo Governo Meloni è indagato per peculato, favoreggiamento e omissione d’atti d’ufficio: in primis, l’avvocato dei Ministri indagati – la senatrice della Lega Giulia Bongiorno – ha annunciato querela per la diffusione sui media dei documenti del Tribunale dei Ministri, in quanto sono «atti coperti dal segreto» e non erano stati resi alle stesse parti interessate.

In attesa della decisione a breve del Tribunale sull’archiviazione o il rinvio a giudizio di Meloni, Nordio e Piantedosi, la seconda novità di giornata proviene dallo stesso Ministero di Via Arenula: «in Parlamento riferiremo a momento specifico, ad oggi gli atti smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali». Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ai microfoni di Fanpage e ANSA prima della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, manifesta la sua posizione sulla presunta mail della sua capo di gabinetto.

Tanto gli orari definiti in quelle carte, quanto la richiesta di Bartolozzi di parlare “con cautela” sul caso Almasri vengono contestati dal Guardasigilli: solo lunedì 20 gennaio l’ufficio del Ministro era stato avvisato dell’arresto e gli atti presenti smentirebbero nettamente la versione data dai documenti “trapelati” alle redazioni dalle carte del Tribunale.

PIANTEDOSI SMENTISCE LEGAMI TRA IL “CASO LIBIA” E LA VICENDA ALMASRI: LA POSIZIONE DEL GOVERNO

È poi in giornata lo stesso Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sia al “Corriere” che ai giornalisti fuori dalla Conferenza di Roma, a smentire che vi sia stato un tentativo di Nordio di “coprire” le mancanze del proprio Ministero: gli accertamenti delle prossime settimane dimostreranno molto tranquillamente come l’intero esecutivo si è mosso sul caso Almasri «nell’esclusivo fine dell’interesse pubblico che compete alle rispettive funzioni ministeriali».

Dopo aver elogiato la caratura del Ministro Nordio, il collega del Viminale lo ritiene fondamentale nel su lavoro per le riforme epocali – su tutte, quella della separazione delle carriere dei magistrati – con il caso Almasri-Libia che qualcuno in questi mesi vede come la possibile “vendetta” di alcuni giudici proprio per la riforma Nordio messa in cantiere. Davanti all’ira della sinistra che chiede le dimissioni di Nordio – o della sua collaboratrice Bartolozzi – la replica del Ministro Piantedosi è che le opposizioni fanno giustamente il loro mestiere, ma che presto gli atti confermeranno la versione di Palazzo Chigi.

Sulle possibili connessioni tra Almasri e l’incidente diplomatico a Bengasi con le milizie del Governo di Haftar invece, è ancora Piantedosi a smentire su tutta la linea che vi sia un legame tra i due elementi: «un corto circuito protocollare» sulle diverse diplomazie di UE e Bengasi, ma questo non toglie i rapporti dell’Italia che restano «proficui ed eccellenti» non solo con Tripoli ma anche con Haftar,