Almasri, procura Libia ordina l'arresto per omicidio e torture: l'ex generale è già stato fermato, ecco cosa è accaduto nelle ultime ore

Rischia di finire in carcere Almasri. Il generale libico Osama Al Najem, negli scorsi mesi al centro di una vicenda politica che ha riguardato anche l’Italia, è infatti finito nel mirino della procura generale della Libia, che ha chiesto il suo arresto.

Almasri viene accusato dal procuratore di violazione dei diritti umani nei confronti di alcuni detenuti, nonché di omicidio. Il riferimento è a quanto avvenuto presso il carcere di Tripoli, dove sarebbe morto un carcerato fra le sbarre e dove dieci detenuti avrebbero denunciato la violazione dei propri diritti. La procura non ha dubbi e indica nel generale Almasri il principale responsabile di omicidio e torture, in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, era il responsabile della sicurezza nel carcere capitolino.

Stando a quanto fatto sapere attraverso Facebook, la stessa procura ha diffuso una nota in cui viene chiesto che il generale venga quindi arrestato e poi il suo operato giudicato dal tribunale. Ricordiamo che Almasri è già finito sotto l’attenzione della CPI, la Corte penale internazionale, visto che a inizio di quest’anno, il 18 gennaio 2025, lo stesso è stato accusato di crimini di guerra commessi sempre nello stesso carcere di Mitiga, a Tripoli.

ALMASRI GIA’ FERMATO A TRIPOLI: IL MANDATO DI CATTURA DELLA CPI

È stato quindi emesso un mandato di cattura internazionale, in quanto il generale sarebbe stato responsabile di omicidi, torture e violenze che si sarebbero verificati nel carcere libico fra il 2015 e il 2024, istituto di detenzione considerato fra i peggiori al mondo.

Come detto in apertura, anche l’Italia è rimasta coinvolta in tale vicenda, visto che lo stesso Almasri venne arrestato a Torino il 19 gennaio 2025, quindi il giorno dopo la comunicazione del mandato di cattura; dopodiché lo stesso venne rilasciato per delle irregolarità. Da quel giorno l’ex generale è tornato in Libia, ma l’episodio ha indotto la Corte penale internazionale a emettere un richiamo nei confronti della nostra nazione per “inadempienza”, in quanto, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto trattenere l’arrestato e poi consegnarlo alle autorità.



ALMASRI GIA’ FERMATO A TRIPOLI: DI COSA E’ ACCUSATO

A disporre la nuova carcerazione preventiva è il procuratore generale della Libia, Sadiq Al Sour, alla luce delle prove raccolte nella prigione di Tripoli che proverebbero torture e omicidi e che avrebbero quindi indotto gli inquirenti a chiedere la cattura dell’ex generale. Almasri è stato già fermato e si trova “in regime di detenzione preventiva”, come fatto sapere dall’emittente libica Alahrar.

Una notizia che, secondo TgCom24.it, potrebbe creare ulteriori disordini in Libia, Paese già profondamente solcato da divisioni interne fra milizie armate e governi rivali e che rischia di provocare frammentazioni ancora più acuite. Sulla vicenda si è infine espresso Federico Gianassi, esponente del Partito Democratico, che ha ricordato come il governo italiano abbia fatto “liberare e fuggire” un criminale: la Libia si è dimostrata “più avanti dell’Italia” nel difendere la legalità.