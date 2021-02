Alonso incidente in bicicletta/ Ultime notizie, pilota ricoverato in ospedale

Fernando Alonso ha avuto un incidente in bicicletta ed è stato ricoverato in ospedale. Il pilota spagnolo di Formula 1 si stava allenando nei dintorni di Lugano per preparare l’imminente inizio di stagione con l’Alpine. SportMediaset riferisce al momento di un’auto che ha investito il pilota che è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale appunto. Dalle prime radiografie si è parlato di alcune fratture. Se questa notizia dovesse trovare conferma probabilmente il ragazzo sarà costretto a rinviare il suo avvio di stagione. Già a metà marzo, dunque tra un mese, sono fissati i test in Bahrein con il 28 come data del primo Gran Premio sul circuito di Sakhir. Ce la farà?

Alonso in ospedale per un’incidente in bici, il comunicato

In seguito all’incidente di Fernando Alonso in bicicletta ha parlato l’Alpine con un comunicato ufficiale. La sua Scuderia si è soffermata sulle condizioni del pilota spagnolo che sembra cosciente e in buono stato d’animo. Per tirare le prime conclusioni sulle ripercussioni della caduta si dovrà aspettare domani quando saranno effettuati i test diagnostici. Per ora si parla di frattura alla mandibola e danni ai denti, una situazione dunque che dovrà essere monitorata nelle prossime ore anche per l’inizio della stagione ormai alle porte.



