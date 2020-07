Alonso torna in Renault?/ Formula 1, in Spagna sicuri: ad ore la firma per il 2021

Non è indiscrezione nuovissima, ma pare che presto diverrà realtà: Fernando Alonso potrebbe fare davvero ritorno alla Renault e dunque anche alla Formula 1, a partire dal prossimo 2021. Dalla Spagna sono infatti sicuri che sia solo questione di ore: mancherebbero solo le ultime firme sul contratto per poter dare l’annuncio ufficiale del grande come back del campionissimo spagnolo alla casa francese, che pure lo aveva avuto con se nel paddock già dal 2003 al 2006 e poi ancora nel 2008-2009. E se così fosse saremmo davvero impazienti di riabbracciare un grande protagonista della storia della formula 1 come Nando, dopo solo pochi anni di assenza nel circus. Ricordiamo infatti bene che era nel 2018 che Nando ha voluto dire addio alla Formula 1, per dedicarsi ad altre esperienze motoristiche, dalla 500 Miglia di Indianapolis alla Dakar e alla 24 Ore di Le Mans: pure lo spagnolo non aveva mai chiuso definitivamente la porta al circus e dunque sarebbe ora pronto a riaprire questo capitolo della sua carriera, con grande gioia dei suoi fan. E stando alle ultime voci pubblicate anche dalla Gazzetta dello sport, non si tratterebbe di una toccata e fuga per Alonso: anzi per lo spagnolo sarebbe pronto un contratto che lo assicurerebbe al volante della Renault nelle stagioni del 2021 e 2022 con opzione anche per il terzo anno.

ALONSO TORNA IN RENAULT? PRENDEREBBE IL POSTO DI RICCIARDO DAL 2021

Che per l’annuncio sia solo questione di ore (come dicono dalla Spagna) o meno, quel che certo è che la trattativa per fare tornare Alonso alla Renault dal 2021 e dunque alla Formula 1 è in fase avanzata. Le parti, come ci riferisce la Rosea hanno già trovato un accordo di massima e pure questo ha ricevuto l’ok di Luca De Meo, nuovo amministratore delegato del gruppo Renault. Non solo. Secondo quanto ci riporta Sky, pure il team principal Cyril Abiteboul avrebbe già annunciato a meccanici che a breve accoglieranno una “vecchia conoscenza”, la quale naturalmente prenderà il posto di Daniel Ricciardo. E’ noto da tempo infatti che il pilota australiano, al termine del 2020 lascerà la scuderia francese e prenderà il posto in McLaren che era di Carlos Sainz, che invece debutterà il prossimo anno in Ferrari. Stiamo dunque in allerta, presto potrebbe arrivare l’ufficialità del grande ritorno di Fernando Alonso in Formula 1.



