Alphaville/ Il gruppo synth pop di “Forever Young” (Arena Suzuki)

Chi sono i Alphaville?

Gli Alphaville sono un gruppo musicale synth pop di Münster, Germania, che ha raggiunto un grande successo negli anni ottanta. I fondatori sono stati Marian Gold, Bernhard Lloyd e Frank Mertens. Il loro singolo di debutto “Big in Japan” è uscito nel 1984 e inserito nell’album “Forever Young”. I successivi singoli “Sounds Like a Melody” e “Forever Young” sono entrati nella top 10 europea.

“È una canzone sulla fugacità del tempo, sul fatto che essere giovani è un’illusione. Tutto il mondo sapeva che il futuro era incerto, ma a Berlino Ovest c’era ancora più consapevolezza, perché toccavamo tutti i giorni con mano la presenza militare, la guerra”, ha spiegato Marian Gold in un’intervista a Rolling Stone. Nel 2009 Jay-Z ha pubblicato “Young Forever”, cover del celebre brano degli Alphaville. Nel gennaio 1985 Frank Mertens ha lasciato la band, venendo sostituito da Ricky Echolette

Alphaville: gli ultimi anni del gruppo tedesco

Dal secondo album “Afternoons in Utopia” del 1986, venne estratto il singolo “Dance with me” che ebbe un grande successo a livello internazionale. Negli anni successivi gli Alphaville hanno pubblicato gli album “The Breathtaking Blue” nel 1989, “Prostitute” nel 1994, “Salvation” nel 1999 e “CrazyShow” nel 2003. Nello stesso anno Bernhard Lloyd ha lasciato ufficialmente il gruppo, rimanendo comunque molto in contatto con Gold.

La formazione è così cambiata: Marian Gold (voce), Martin Lister (tastiera), David Goodes (chitarra) Jakob Kiersch (batteria) Maya Kim (basso). Il 4 dicembre 2009 gli Alphaville hanno festeggiato il 25º anniversario con un grande concerto a Praga, a cui ha partecipato anche Lloyd. Nel 2014 è morto il tastierista Martin Lister. L’ultimo album degli Alphaville, “Strange Attractor” è uscito nel 2017.

