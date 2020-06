Alsoris Guzmán, chi è la Flaca di Pau Donés?/ “Le ho dedicato la canzone dopo..”

Pubblicità

Bella, mora e “flaca”, magra, queste sono le caratteristiche della bella modella cubana che ha ispirato la famosa canzone di Pau Donés, pezzo che diede il nome al primo album dei Jarade de Palo. Adesso che il vocalist si è spento dopo aver lottato contro la sua malattia, i fan non possono far altro che tornare a quei giorni in cui la vita e la carriera di Donés e della sua band sono cambiati per sempre. Lo scorso marzo, Pau Donés ha pubblicato l’album della compilation 50 Palos e allo stesso tempo un libro autobiografico in cui ha raccontato proprio del suo incontro con “La Flaca” una modella il cui nome è Alsoris Guzmàn: “Era il 1995 e un gruppo di amici partì per un viaggio a Cuba. Il regista Fernando de France aveva acquistato otto biglietti economici e ci ha invitato a recarci sull’isola con un obiettivo: girare il video di Il lato oscuro”. Fu questo il viaggio che lo portò nella bella Cuba per girare questo video in cui proprio lei doveva essere la protagonista ma una settimana di pioggia incessante non permise il lavoro sul set ma non fermò Pau e gli altri che si concessero un giro esclusivo nella bella Cuba accompagnati proprio da Alsoris, una giovane che avevano conosciuto in discoteca una sera.

ALSORIS GUZMAN E’ LA FLACA DEI JARABE DE PALO

Il racconto di Pau Donés continua: “Una dea, ecco cosa era. L’abbiamo contattata e le abbiamo parlato dei nostri piani: avevamo bisogno di una modella per un video e abbiamo pensato che fosse l’ideale. E senza ulteriori indugi, Alsoris accettò”. A quanto pare i due hanno poi condiviso la stessa stanza (anche se non si capisce bene se ci sia stato altro tra loro) e al mattino lui si svegliò, sedette al suo capezzale e le dedicò la canzone, la stessa Alsoris Guzmàn ha spiegato: “Una notte rimase sveglio a scrivere la canzone. Ci svegliammo la mattina e mi porse un suo peluche e la busta con la canzone scritta per lui ‘Ti ho scritto questo’ mi disse”.



