GUASTO ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI: COSA SUCCEDE

Un nuovo guasto tecnico alla linea dell’Alta velocità sta creando disagi e problemi in diverse zone d’Italia. Rfi ha fatto sapere che i tecnici stanno già lavorando per la risoluzione del problema, ma intanto i viaggiatori sono alle prese con ritardi, rallentamenti e cambiamenti di percorso, da Nord a Sud. Infatti, alcuni treni dell’Alta velocità Roma Napoli sono stati deviati sulle linee convenzionali, registrando però ritardi fino a due ore, stando agli aggiornamenti forniti dal servizio Infomobilità di Trenitalia.

Trenord, come funziona app per monitoraggio cantieri live/ Un clic per info lavori, ritardi e bus sostitutivi

Per ora sono 19 i treni Av che hanno accumulato ritardi di oltre un’ora, ma comunque la circolazione sarebbe in ripresa, seppur graduale. Ad esempio, i treni che si stanno spostando da Napoli a Torino, Fiumicino, Milano, da Benevento a Roma, da Firenze a Napoli, da Salerno a Venezia, da Roma a Lecce e Milano starebbero accumulando oltre un’ora di ritardo.

Milano, blocco moto Euro 0, 1, 2 da ottobre 2025/ Divieto Area B e Area C: cosa prevede la norma

Ci sono poi disagi per la circolazione ferroviaria che non sono dovuti a guasti tecnici, come nel caso della Toscana, dove non circolano treni sulla linea tra Firenze, Borgo San Lorenzo e Faenza nel tratto tra San Piero a Sieve e Faenza per i danni provocati dall’ondata di maltempo.

GUASTO ALTA VELOCITÀ: DISAGI PER RITARDI

Il guasto all’Alta velocità Roma Napoli è diventato un caso politico, perché sono cominciati gli attacchi al governo Meloni e al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il problema tecnico, comunque, si è verificato alle ore 6:40 di oggi, lunedì 31 marzo 2025, all’altezza della stazione Roma Prenestina. Non sono noti al momento i dettagli di tale guasto, mentre sono noti i ritardi, cresciuti in mattinata.

Autovelox, ministero Trasporti blocca decreto su omologazioni/ Salvini “ulteriori accertamenti”. Cosa succede

Nelle prime ore del mattino arrivavano a Roma Termini fino a un’ora, poi sono aumentati al punto tale che il treno diretto a Torino Porta Nuova ha registrato ritardo di quasi tre ore. Dopo le ore 10:30 è cominciata la graduale ripresa della circolazione, ma il problema ha impattato anche sul resto della circolazione ferroviaria, perché si sono verificati rallentamenti e ritardi anche per i treni locali.

Comunque, è stato diffuso l’elenco dei treni dell’Alta velocità che sono coinvolti in questo ennesimo inconveniente (lo si può visualizzare cliccando qui), dopo quelli registrati nei mesi scorsi, quando i guasti avevano aperto all’ipotesi del sabotaggio per i quali sono stati presentati diversi esposti.