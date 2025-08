Alta valocità sull'Adriatica, Salvini presenta nelle Marche il progetto di potenziamento della ferrovia Bologna-Lecce per diminuire tempi di percorrenza

Alta velocità sull’Adriatica, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha anticipato il progetto, che potrebbe partire entro il 2027 con i primi bandi, per il potenziamento della ferrovia di collegamento Nord-Sud sulla dorsale del versante adriatico che va da Bologna a Lecce, e in particolare sul tratto delle Marche, dove è stato presentato il piano, un territorio che è rimasto ancora isolato rispetto al resto dei collegamenti veloci che già sono presenti altre regioni.

Un intervento che è stato affidato con un apposito decreto, all’amministratore delegato di Rfi, nominato commissario straordinario incaricato dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori. Gli obiettivi sono quelli di far viaggiare i treni ad una velocità di almeno 200 Km orari, per diminuire sostanzialmente i tempi di percorrenza con un’opera di ristrutturazione della linea esistente. In alternativa invece potrebbe essere approvato un progetto completamente nuovo, molto più costoso, che però aumenterebbe la velocità a 300 Km/h.

Ferrovia alta velocità sull’Adriatica, il progetto per ridurre i tempi di percorrenza Bologna-Lecce con treni fino a 200 Km/h

Progetto per la ferrovia ad alta velocità sull’Adriatica, il piano illustrato da Salvini nelle Marche, dove si voterà per le elezioni regionali a settembre, prevede un potenziamento della linea per diminuire i tempi di percorrenza. Le ipotesi al vaglio, prima della presentazione ufficiale del bando che potrebbe partire entro il 2027, sono diverse. La prima, con costi stimati entro i 5 miliardi di euro e più accreditata, è quella di un potenziamento dell’infrastruttura attuale, che porterebbe ad una maggiore velocità dei treni sulla tratta Bologna Lecce che arriverebbero fino a 200 Km orari.

La seconda invece è quella di una linea veloce, fino a 300 Km/h, che punta a dimezzare il tempo di viaggio impiegato per raggiungere le varie città, ma risulterebbe circa cinque volte più costosa della precedente, con un totale di risorse da impiegare fino a 50 miliardi di euro. Sulla proposta è intervenuta anche Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di migliorare i collegamenti da e verso le Marche, che nonostante siano al centro dell’Italia, risultano ancora poco raggiungibili, a causa di deficit infrastrutturali sui quali i governo precedenti non sono mai intervenuti.