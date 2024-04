Altan Gordum: “Ho perso mia sorella per un cancro quando era ancora piccola…”/ “Amo la musica italiana!”

Altan Gordum e l’amore per l’Italia: “Guardavo sempre il Festival di Sanremo…”

La puntata odierna di Verissimo si apre con il ‘cattivo per eccellenza’ di Terra Amara: stiamo parlando di Hamet Colak, abilmente interpretato da Altan Gordum. L’intervista dell’attore parte dall’amore per l’Italia, alla quale si sente legato anche dal punto di vista musicale. “Sono stato 5 anni fa per la prima volta qui, un Paese bellissimo con una storia meravigliosa. Purtroppo la Turchia ha delle mancanze rispetto alla vostra terra, se capiterà di tornare vorrei visitare anche altre città oltre Milano”.

Silvia Toffanin ha poi incalzato Altan Gordum proprio a proposito della passione per il canto, con particolare riferimento alla cultura musicale italiana. “La passione per la musica? Non sono così bravo a cantare, il fatto è che quando ero più giovane in Turchia si vedeva solo un canale locale che trasmetteva il Festival di Sanremo e io lo guardavo sempre. Mi ricordo Peppino di Capri, Bobby Solo e Domenico Modugno…”. L’attore ha poi aggiunto: “Conosco anche Raffaella Carrà; conduceva uno show che veniva trasmesso dalla tv turca e io la guardavo ogni volta che potevo, faceva dei balli spettacolari”.

Altan Gordum e la triste perdita di sua sorella: “Mi fa stare bene pensare che sia un angelo che mi protegge…”

I toni si sono fatti più toccanti e commoventi quando Altan Gordum ha raccontato del suo legame con i fratelli e in particolare con la sorella scomparsa in tenera età. “Sono molto legato ai miei fratelli, mia sorella scomparsa da piccola? Era malata di cancro, sì. La vita è interessante e complessa allo stesso tempo, quando nasci prima o poi arriverà anche la morte. Quando tutto accade al momento giusto è più facile, purtroppo però a volte la vita gioca dei brutti scherzi. Mi fa stare bene pensare che sia un angelo che mi protegge…”.

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Altan Gordum si è soffermato anche sul suo ruolo di padre che in ogni attimo lo rende sempre più orgoglioso. “Quando diventi padre per la prima volta vivi una sensazione strana, unica. Io dico sempre: ‘Siamo stati amati e abbiamo dato amore nella vita, ma quello che prova per un figlio è un sentimento totalmente nuovo’. Ogni uomo dovrebbe vivere questa esperienza”. La figlia dell’attore è nata dal matrimonio con Vahide Percin con la quale, nonostante la separazione, ha comunque mantenuto un ottimo rapporto. “I sentimenti si trasformano ma noi siamo stati molto bravi a mantenere un ottimo rapporto. In questo momento posso dire che sia tra le mie migliori amiche. Abbiamo tante cose in comune e facciamo ancora tanti progetti insieme. Abbiamo fondato anche una scuola di teatro… Se è vero che è stato un colpo di fulmine? Sì, può essere un record mondiale”.











