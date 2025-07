L’Italia non è soltanto mare, colline e montagne: è anche patria di laghi spettacolari, immersi in contesti paesaggistici da sogno

Che si trovino tra le cime alpine o nei dolci paesaggi collinari del Centro e Sud Italia, i laghi italiani rappresentano una risorsa naturalistica di inestimabile valore, sempre più apprezzata da viaggiatori italiani e internazionali. Ecco, allora la classifica dei 10 laghi più belli d’Italia nel 2024, tenendo conto di fattori come bellezza paesaggistica, attrattiva turistica, valore storico e qualità dell’ambiente.

La varietà dei laghi italiani racconta la ricchezza geografica e culturale del Paese. Alcuni celebri in tutto il mondo, altri ancora poco battuti dal turismo di massa, rappresentano un’alternativa perfetta al mare o alla montagna.

I 10 laghi più belli d’Italia

Al primo posto c’è il Lago di Garda, il più grande d’Italia e uno dei più amati in assoluto. Le sue sponde si estendono tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, offrendo un mix irresistibile di natura, borghi storici e servizi turistici d’eccellenza. Località come Sirmione, con il suo castello e le terme, o Limone sul Garda, con i suoi scorci pittoreschi, attirano ogni anno milioni di visitatori. Il clima mite e l’ampia offerta di sport acquatici e sentieri per trekking lo rendono una meta adatta a tutti.

Medaglia d’argento per il Lago di Como, noto in tutto il mondo per il suo fascino aristocratico e la bellezza delle sue ville storiche. Località come Bellagio, Varenna e Tremezzo sono celebri per la loro atmosfera romantica e per i panorami che uniscono le acque profonde del lago alle montagne circostanti. L’eleganza dei paesaggi ha conquistato non solo turisti, ma anche star di Hollywood e artisti internazionali.

Il terzo gradino del podio è occupato dal Lago Maggiore, che si estende tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino (Svizzera). La sua principale attrazione sono le Isole Borromee, con in testa l’Isola Bella, celebre per il suo palazzo barocco e i giardini lussureggianti. Le cittadine di Stresa, Verbania e Arona offrono un’accoglienza raffinata e un’ampia proposta culturale.

Il Lago Trasimeno, incastonato nel paesaggio umbro, si distingue per la sua quiete e autenticità. Circondato da borghi medievali come Castiglione del Lago e Passignano, è ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della buona cucina e della natura. Le sue acque tranquille e le isole interne rappresentano un ecosistema prezioso.

Nel cuore dell’Abruzzo, tra i monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, sorge il romantico Lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore, visibile soprattutto dall’alto. Meta ideale per gli amanti della natura, è anche un luogo ricco di tradizioni e spiritualità, spesso scelto per passeggiate a cavallo e percorsi fotografici.

Il Lago d’Iseo ha guadagnato notorietà internazionale grazie all’opera “Floating Piers” dell’artista Christo. Ma già prima, il lago era una gemma nascosta della Lombardia, con la sua Monte Isola, la più grande isola lacustre abitata d’Europa. Un luogo che unisce natura, storia e cultura gastronomica.

Infine, alcuni laghi meno conosciuti, ma che val comunque la pena visitare. Il Lago di Lesina (Puglia): specchio d’acqua salmastra all’interno del Parco del Gargano, ricco di biodiversità. I Laghi di Fusine (Friuli Venezia Giulia): due piccoli laghi glaciali circondati dalle Alpi Giulie, ideali per escursioni. Il Lago Laudemio (Basilicata): uno dei laghi più alti dell’Appennino, immerso in una natura selvaggia. E, infine, il Lago di Bolsena (Lazio): di origine vulcanica, noto per le sue acque pulite e i paesi sulle rive come Montefiascone e Marta.