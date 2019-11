Alto Adige: allerta meteo rossa e neve/ Strade interrotte, blackout e paesi isolati

Pesante ondata di maltempo da giorni in Alto Adige. La prima nevicata copiosa dell’anno si sta facendo sentire, ed ha provocato numerosi disagi a migliaia di persone. Come riferisce l’edizione online de Il Post, nella giornata di ieri la “bianca” è caduta anche a quota piuttosto basse, mentre in quei paesi attorno ai duemila metri di altitudine sono caduti più di un metro di neve, precisamente fra i 120 e 150 centimetri di accumuli. A causa di questa pesante nevicata, diverse valli sono rimaste isolate, tenendo conto dell’impraticabilità delle strade e delle ferrovie della zona. E per le prossime ore la situazione non sembra destinata a migliorare, visto che stamane, il meteorologo della provincia di Bolzano Dieter Peterlin, ha pubblicato un breve post sul proprio Twitter, in cui ha fatto sapere che «non ci sono buone notizie», visto che per domani sono ancora previste piogge e abbondanti nevicate, con l’allerta meteo diramata di colore rosso.

ALTO ADIGE: 60MILA PERSONE SENZA CORRENTE

Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa nelle scorse ore, la Val Badia, la Val Senales, la Valle dei Molini e la Val di Tures, tutte a nord del Trentino, sono completamente isolate, e secondo La Stampa anche la Val Gardena, la Val d’Ega e la Val Martello, sarebbero al momento irraggiungibili, a causa delle strade principali e secondarie impercorribili. In totale sarebbero ben 70 le strade interdette al traffico a causa della neve, come riferito dal Telegiornale regionale Rai di Bolzano. Una nevicata importante che ha provocato negli scorsi giorni anche numerosi blackout, per un totale di 60mila persone rimaste senza elettricità con tutto ciò che ne consegue. Brunico ad esempio, fra le mete dell’Alto Adige più rinomate e frequentate dai turisti, è rimasta per ben due giorni senza corrente elettrica, con la luce che è tornata solamente giovedì sera. La situazione rimane incerta visto che un albero, a causa delle neve, è caduto sulla linea dell’alta tensione.

