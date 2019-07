Alto Adige, auto in scarpata/ Morte 2 ragazze, lavoravano in baita: ferite altre 2

È gravissimo e drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa sera in Alto Adige, presso le strade della Val Ridanna (Bolzano): quattro giovani donne stavano tornando dopo il turno di lavoro in baita (la malga Aglsbodenalm, ndr) sulla strada forestale quando purtroppo per motivi ancora da chiarire la loro auto è precipitata in una scarpata provocando la morte sul colpo di una 19enne e una 17enne, ferite gravi invece le altre due occupanti. La conducente ha 19 anni e si è salvata, come lei anche un’altra passeggera di 41 anni: sono al momento ricoverate negli ospedali di Bolzano e Vipiteno, in gravi condizioni ma non sembrano in pericolo di vita (secondo quanto riportato da L’Adige). La stradale è al lavoro per capire cosa possa essere successo nella tragica notte passata e le prime ipotesi riguarderebbero un guasto tecnico che avrebbe portato fatalmente la loro auto ad uscire fuori strada e precipitare nella scarpata.

4 DONNE PRECIPITANO IN SCARPATA: 2 MORTE, 2 FERITE GRAVI

Un von fatale e tremendo per l’impatto e l’altezza della scarpata: le foto del Soccorso Alpino di Racines mostrano le lamiere accartocciate che purtroppo non hanno dato scampo alle due ragazze giovanissime che d’estate lavoravano nella baita della Val Ridanna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari e l’elisoccorso, ma per le due giovani ragazze purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’Adige ha riportato poco fa i nomi delle due vittime, si tratta di Miriam Volgger, 17 anni, di Racines e Irina Senn, 19 anni, di Vipiteno. Non sono in pericolo di vita le altre due donne presente nell’auto al momento dell’incidente ma al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione per capire cosa possa essere successo in quegli attimi immaginiamo traumatici e indelebili.

