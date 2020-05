Altri 200 migranti a Lampedusa, sindaco chiede nave-quarantena/ Sbarchi nella notte

Pubblicità

Il problema principale, ora come ora, è uno solo: così è impossibile fare rispettare le misure anti-Coronavirus previste dai decreti emanati in queste settimane dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Nuovi sbarchi (3, forse addirittura 4) si sono verificati a Lampedusa nella notte fra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2020 e nelle prime ore della mattinata odierna, per un totale di circa 200 persone approdate sull’isola siciliana, che, inevitabilmente, vanno a sommarsi ai 100 migranti da quarantott’ore ospitati sul molo Favaloro sotto un tendone. Una notizia che non ha lasciato indifferente il sindaco, Salvatore Martello, il quale ha ufficialmente chiesto di adottare le medesime precauzioni che si sono viste a Palermo, con l’istituzione di una nave-quarantena, al fine di non lasciare uomini, donne e bambini in mezzo alla strada e prevenire al tempo stesso la diffusione del Covid-19. Il Governo ha già fatto sapere che sarà fornito tutto l’appoggio richiesto e necessario in tempi brevi, anche se tale risposta, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, sarebbe reiterata da giorni e non avrebbe ancora prodotto frutti tangibili. In corso, inoltre, un autentico braccio di ferro sull’unica nave con la quale la protezione civile ha sottoscritto una convenzione, la “Rubettino”.



