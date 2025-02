…altrimenti ci arrabbiamo!, film su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill

La programmazione televisiva di sabato 8 febbraio, prevede per la prima serata di Rete 4, alle ore 21:25, la messa in onda di uno dei film cult del cinema italiano, dal titolo …altrimenti ci arrabbiamo!. Questo film è una co-produzione di Italia e Spagna del 1974 e vede alla regia il cineasta Marcello Fondato, che nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo, come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Monica Vitti, Vittorio Gassman e Giancarlo Giannini.

Beppe Severgnini, chi è: giornalista, scrittore e tifoso dell'Inter/ Una carriera tra Gran Bretagna e Italia

Le musiche sono invece, ancora una volta, composte dal duo musicale degli Oliver Onions, che ha collaborato a numerosi progetti cinematografici con Bud Spencer e Terence Hill, a partire da …continuavano a chiamarlo Trinità (1971).

I due protagonisti del film …altrimenti ci arrabbiamo! sono infatti interpretati proprio dalla coppia di attori composta da Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, e Terence Hill, ovvero Mario Girotti, duo che proprio in quegli anni aveva iniziato ad affermarsi nel famoso genere spaghetti western.

Nel cast anche: Patty Shepard, Donald Pleasence, John Sharp e Manuel de Blas.

Tata Matilda e il grande botto, Italia 1/ Trama e cast del sequel con Emma Thompson, oggi 8 febbraio 2025

La trama del film …altrimenti ci arrabbiamo!: scazzottate e gare automobilistiche per aggiudicarsi la mitica Dune Buggy

…altrimenti ci arrabbiamo! racconta la storia di due uomini: Ben (Bud Spencer), che lavora come meccanico, e Kid (Terence Hill), che invece è un camionista.

I due sono grandi amici ma ben presto si trovano a scontrarsi in alcune gare automobilistiche. In particolare, la loro rivalità raggiunge l’apice durante una competizione che ha come primo premio uno splendido modello di Dune Buggy.

La corsa finisce in parità e, per decidere a chi spetta il premio, decidono di battersi in una sfida a chi mangia più salsicce e beve più birra.

Questo momento comico viene, però, interrotto dall’arrivo di una banda di malviventi capitanati da un certo “Capo”. L’uomo vorrebbe distruggere il luna park e incendia l’auto che i due protagonisti avevano vinto.

Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi, chi è/ Insieme da 50 anni e più: "Sempre al mio fianco"

Ben e Kid, però, non sono disposti ad incassare il colpo e pretendono che il criminale dia loro un’altra auto identica a quella distrutta.

La situazione diventa sempre più complicata, con l’entrata in scena anche di un sicario di nome Paganini, assoldato per ucciderli, ma i protagonisti, ormai arrabbiati, riescono ad averla vinta e a ricevere non solo un’automobile, bensì una Dune Buddy per ognuno di loro.

Le loro disavventure, però, non sono ancora terminate, infatti Kid colpisce per sbaglio l’auto di Ben, distruggendola, e così i due si trovano ancora una volta a sfidarsi per aggiudicarsi l’unica vettura ancora integra.