Altrimenti ci arrabbiamo/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Altrimenti ci arrabbiamo va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 15 novembre, a partire dalle ore 21:25. Un film di grande successo realizzato in Italia Nel 1974 dalla casa cinematografica Capital Film mentre la distribuzione è stata curata dalla Cineritz. La regia del film è stata curata da Marcello fondato il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con l’aiuto di Francesco Scardamaglia. Il montaggio è stato eseguito da Sergio Montanari con la scenografia di Francesco Vanorio mentre nel cast figurano Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence e Manuel de Blas.

Altrimenti ci arrabbiamo, la trama del film

Diamo uno sguarda alla trama di Altrimenti ci arrabbiamo. In una città americana Ben è un uomo che cerca di portare avanti la propria vita in maniera tranquilla occupandosi di riparazioni meccaniche. Ha una vera e propria passione per i motori ed è per questo che ha deciso di prendere parte ad una gara automobilistica che mette in palio come primo premio una bellissima Buggy rossa con cappottina gialla. Durante la gara si dimostra molto abile nella guida, ma dovrà fare i conti con un suo vecchio amico camionista di nome Kid. I due si equivalgono per tutta la gara e finiscono per tagliare contemporaneamente la linea del traguardo. Siccome i giudici di gara non riescono ad identificare chi tra i due è arrivato prima sul traguardo, si decide di dare una vittoria ad ex equo per cui la famosa di Buggy dovrà essere condivisa dai due amici. Per nulla convinti della possibilità di poter condividere in maniera pacifica l’ambita vittoria, decidono di mettere in palio la macchina con una gara quanto mai originale ossia sfidandosi a salsicce e patatine.

Insomma chi riuscirà a mangiare il maggior quantitativo di salsiccia e patatine, avrà la vittoria e quindi anche l’opportunità di avere l’auto tutta per sè. Scelgono come teatro di questa gara piuttosto sui generis un ristorante posizionato all’interno del luna park posto dinanzi all’officina di Ben. Mentre i due si ingozzano di salsiccia e patatine, all’improvviso fanno irruzione nel luna park alcuni scagnozzi di un boss malavitoso che sta cercando in tutti i modi di far chiudere il luna park in maniera tale da poter utilizzare quell’ampia area per costruire un centro commerciale ed un albergo. Gli scagnozzi iniziano a distruggere proprio tutto all’interno del ristorante e del luna park il che induce i due amici a lasciare quella struttura per andare a continuare da qualche altra parte. Si mettono alla guida della loro Buggy rossa, ma vengono fermati da alcuni malviventi CHE durante una sorta di inseguimento gli sfasciano la loro auto che finisce in fiamme. Decisi a far valere le loro ragioni si presentano nella casa del boss malavitoso e richiedono l’acquisto della loro Buggy rossa con cappottina gialla. Il boss vorrebbe accontentare i due ma consigliato da un professore di origini tedesche, decide di non farsi passare per debole e quindi ha inizio una prova di forza nella quale i due amici in diverse occasioni faranno valere la loro forza ed intelligenza.

