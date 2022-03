…altrimenti ci arrabbiamo!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

…altrimenti ci arrabbiamo!, film di Rete 4 diretto da Marcello Fondato

…altrimenti ci arrabbiamo! andrà in onda oggi, sabato 26 marzo, a partire dalle 21,20 su Rete 4. La pellicola è considerata una dei cult del suo genere, quello della commedia mista all’azione, ed è una produzione italiana del 1974 diretta da Marcello Fondato.

Gli interpreti principali sono Bud Spencer e Terence Hill che insieme hanno recitato in diverse altre pellicole, quali Chi trova un amico trova un tesoro, Botte di Natale, Pari e dispari, Nati con la camicia, diventando tra le coppie cinematografiche di punta della commedia all’italiana Le musiche del film sono scritte dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis. Della pellicola è stato realizzato un reboot con Edoardo Pesce e Alessandro Roia, in sala proprio dal prossimo fine settimana.

…altrimenti ci arrabbiamo! La trama del film: corse automobilistiche senza limiti

La vicenda di …altrimenti ci arrabbiamo! è incentrata su due grandi amici Ben e Kid, rispettivamente un meccanico e un camionista, i quali quando si tratta di corse automobilistiche si trasformano in acerrimi nemici.

Durante una gara di rallycross si ritrovano uno contro l’altro, anche perché desiderosi di accaparrarsi il primo premio che è una Dune Buggy rossa con la cappottina gialla. La gara viene vinta da entrambi a pari merito e per decidere chi dei due deve vincere il premio, decidono di sfidarsi a chi riesce a bere più birra e a mangiare più salsiccia in un chiosco del Luna Park, chi perde paga il conto e perde la macchina. La loro sfida viene interrotta dagli uomini di un losco boss locale, chiamato il Capo, il quale vorrebbe distruggere il Luna Park per costruire un grattacielo.

I suoi uomini distruggono il locale e dopo aver tentato di rubare la macchinala fanno incendiare. Spinti dalla sete di vendetta e giustizia, i due amici Ben e Kid si recano nel ristorante del Capo chiedendo che gli venga data una nuova macchina, altrimenti si arrabbiano. In un primo momento il Capo si decide a risarcirli, ma in seguito viene convinto dal suo tutor a eliminarli. Il signorotto, allora, assolda il killer di nome Paganini, che è solito portare il fucile nella custodia di un violino, suscitando così la rabbia vera dei due amici.











