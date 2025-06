Sei ancora in tempo per prenotare una cas ala mare per l'intera stagione estiva. E in questi luoghi mozzafiato spendi davvero poco

Estate al mare a prezzi umani, non è un sogno. Ecco dove puoi affittare una casa per tutta la stagione senza spendere una fortuna.

Trascorrere l’estate in una casa affacciata sul mare lontano dallo smog cittadino e con il rumore delle onde a fare da colonna sonora quotidiana, è un desiderio senza dubbio diffuso tra gli italiani. Eppure con l’aumento dei costi e la crescente domanda molti si chiedono se ancora oggi sia possibile affittare una casa per tutta la stagione estiva senza svuotare il conto in banca.

La risposta è (sorprendentemente) sì, ma bisogna sapere dove cercare. Se le destinazioni più glamour come la Costiera Amalfitana o la Versilia fanno lievitare i prezzi a livelli quasi inaccessibili già da maggio, esistono ancora zone che offrono il fascino del mare italiano a cifre ben più ragionevoli. Il segreto? Spostarsi dalle rotte del turismo di massa e dirigere l’attenzione a mete meno blasonate ma di pari bellezza.

Dal Cilento alla Sicilia, le alternative autentiche alla Costiera

A poco più di un’ora da Salerno, il Cilento si conferma una delle aree più sottovalutate (e quindi convenienti) del Sud Italia. Acciaroli, Marina di Camerota e Ascea sono solo alcune delle località dove è ancora possibile affittare la casa per tutta l’estate a meno di 5000 euro. Il mare è limpido, la cucina locale eccellente e il ritmo di vita decisamente più rilassato rispetto alle località “vip”.

E che dire della Calabria? Non è un mistero che questa regione offra uno dei migliori rapporti qualità-prezzo per le vacanze. A Tropea, per esempio, si possono ancora trovare appartamenti per tre mesi a partire da 3500 euro. Capo Vaticano, con le sue spiagge bianche e l’acqua trasparente è un paradiso lowcost per chi cerca pace e panorami da cartolina.

C’è poi l’immancabile Sicilia. L’isola più grande del Mediterraneo resta una delle opzioni migliori per chi sogna un’estate lunga e intensa, come quelle di una volta, tra mare, panorami mozzafiato e buon cibo. Zone come Marina di Ragusa e Sciacca offrono bilocali da affittare per tutta la stagione a partire da 4000 euro. E chi preferisce un’atmosfera più movimentata può optare per Castellammare del Golfo, che coniuga relax alla movida notturna.

Se invece non potete torgliervi dalla testa la Sardegna con le sue spiagge maldiviane dimenticate Porto Cervo. La Sardegna meno mondana, quella dell’Ogliastra, della Costa Verde o di Bosa è ancora alla portata di famiglie o gruppi di amici. In queste zone, immerse in una natura incontaminata, si trovano appartamenti a meno di 4500 europer tre mesi.

Il Salento ha vissuto un’esplosione turistica negli ultimi anni. Ma ci sono ancora località accessibili. A Torre dell’Orso o Santa Cesarea Terme, affittare affittare un trilocale per tuta l’estate costa tra i 4500 e i 6000 euro. Più a nord, nella zona del Gargano, le spiagge di Peschici o Vieste offrono panorami mozzafiato a prezzi competitivi.

Da non sottovalutare nemmeno le coste adriatiche di Marche e Abruzzo. A San Benedetto del Tronto o a Vasto con 3000 euro è ancora possibile trovare una casa per tutta la stagione. Il mare non ha nulla da invidiare a quello del sud e anche il cibo è eccellente.