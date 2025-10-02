Il film diretto da Robert Burnett "Altruisti si diventa", tra le altre cose, porta a riflettere sul significato di essere padri

Altruisti si diventa (The Fundamentals of Caring) è un film diretto da Rob Burnett che parte da una sfida molto chiara e stringente: fare del bene agli altri innanzitutto fa crescere chi lo fa.

È la sfida di un corso per assistere malati disabili che sta facendo Ben (interpretato da Paul Rudd), uno scrittore in crisi per il fallimento del suo matrimonio e per la morte del figlio di cui è responsabile. Ben vuole rifarsi una vita e prende come strada quella di occuparsi degli altri.

Però occuparsi degli altri non basta, quello che porta è occuparsi di più di se stessi, ma questo Ben lo dovrà scoprire come chiunque voglia vedere il film Altruisti si diventa.

Ben come primo incarico dovrà occuparsi di Trevor (interpretato da Craig Roberts), un ragazzo affetto da distrofia muscolare: il primo impatto è difficilissimo, Ben non sa bene perché sia lì, la madre molto apprensiva (interpretata da Jennifer Ehle) si aspettava una persona d’esperienza, Trevor usa tutto il suo sarcasmo, così tutto sembra precipitare, ma dopo attimi di imbarazzo Trevor ribaltando la situazione avverte che in quell’uomo c’è uno sguardo a lui e dice che è quello che ci voleva. Inizia così tra i due un bellissimo rapporto, che cambia entrambi: Ben ritrova in Trevor il figlio che è morto, Trevor vede in Ben il padre che invece era fuggito di fronte al dramma della malattia e continuerà a fuggire.

Sono le scene del film scene appassionanti che conducono dentro le maglie di un rapporto umano vero, libero e schietto, dove non vengono a mancare gli spigoli, ma ci sarà sempre quel di più d’umano che li farà affrontare. Inizia poi la seconda parte del film, dove Ben capisce che Trevor vive in un mondo chiuso, facendo sempre le stesse cose mentre avrebbe bisogno di incontrare la realtà, aprirsi a un mondo più grande.

Così Ben riesce a convincere la madre a portare Trevor a fare un viaggio nel cuore della middle America, alla scoperta delle attrazioni degli Stati Uniti, fino alla buca più profonda del mondo. Così Ben e Trevor si avventurano in un affascinante viaggio durante il quale incontrano Dot (una ragazza in fuga dal padre interpretata da Selena Gomez) e Peaches (interpretata da Megan Ferguson) che Ben aiuterà a partorire, una volta raggiunta la meta.

Interessante in questa parte è l’incontro di Ben con il padre di Dot che seguiva la figlia. Nel breve dialogo si avverte qual è la questione della paternità su cui il film porta a riflettere: che cosa significa essere padri?

Il film Altruisti si diventa presenta tre tipi di padri: Ben, un padre che ha commesso un errore fatale e così ha perso il figlio che amava; Bob, il padre di Trevor che è del tutto disinteressato al figlio, al massimo gli può dare dei soldi come se il problema fosse questo di fronte alle tante domande e al desiderio che sono presenti nell’esperienza di una disabilità; il padre di Dot, Cash, che è consapevole dei suoi limiti, ma che a distanza rimane sempre presente aspettando la cosa decisiva in ogni rapporto e a cui sfida questo film, che vivere è comunicare, questo cambia chi comunica come chi riceve la comunicazione.

Altruisti si diventa è un film che con la sua avvincente trama porta a chiedersi come ci si apre all’altro, trovando la risposta nella scoperta che l’altro è un bene di cui bisogna riconoscere i diversi tratti attraverso un metodo semplice, quello del dialogo.

