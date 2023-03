Altug Gultan, chi è l’ex marito di Melike Ipek Yalova/ Divorziati dopo 2 anni: “Decisione comune e…”

ALTUG GULTAN, CHI E’ L’EX MARITO DI MELIKE IPEK YALOVA?

Chi è Altug Gultan, ex marito di Melike Ipek Yalova, uno dei volti noti delle reti Mediaset col serial tv drammatico che sta letteralmente spopolando da qualche anno e arrivato oramai alla quarta stagione? Questo pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin, la 38enne attrice e modella turca protagonista appunto di “Terra amara” sarà ospite per la prima volta di “Verissimo”: e nella puntata del sabato negli studi televisivi del programma del weekend di Canale 5 la diretta interessata non solo si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa ma potrebbe anche rivelare alcuni interessanti dettagli sulla propria vita privata e sentimentale, di cui in Italia non si conosce ancora molto.

Melike Ipek Yalova, nota per il suo ruolo della dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie tv “Terra amara”, è da qualche tempo tornata single: o meglio, non si sa se la modella e attrice originaria di Ankara sia impegnata in una relazione sentimentale; di certo c’è che la diretta interessata è stata sposata per appena due anni fino al 2021 con il connazionale Altug Gultan dopo che la coppia era convolata a giuste nozze solamente nel 2019. Ma cosa sappiamo della loro storia e quali potrebbero essere i motivi che hanno portato i due a separarsi? Per saperne qualcosa di più tocca spulciare qualche informazione dai siti di informazione turca che si occupano di gossip e dei fatti più curiosi dello showbiz a quelle latitudini.

YALOVA SUL DIVORZIO DA GULTAN: “DECISIONE COMUNE

Ad ogni modo di Altug Gultan sappiamo che è un noto produttore cinematografico in Turchia e che ha al suo attivo anche la regia di alcune delle pellicole prodotte e di cui è accreditato pure in veste di sceneggiatore: tra i titoli più recenti c’è “Terim” del 2022, nome che non potrà suonare familiare ai fan di calcio di casa nostra dato che è incentrato sulla figura del leggendario allenatore di calcio Fatih Terim, già ct della nazionale turca e ricordato come tecnico di Milan e Fiorentina tanti anni fa. Il matrimonio di Gultan e della Yalova (che viene ricordata per la sua somiglianza con una vecchia stella del cinema locale, Turkan Soray), come riporta il sito sozcu.com, era stato celebrato nel 2019 tra l’attrice e il produttore durante una cerimonia tenutasi in quel della fascinosa Smirne, sulla costa che dà sul mar Egeo. “Vorrei chiarire una situazione vera ma incompresa in cui ci stiamo separando. Durante la nostra collaborazione siamo sempre stati amici e compagni l’uno dell’altro. Abbiamo preso la nostra decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che questa fosse la cosa migliore per noi” aveva spiegato l’attrice.

Da quell’articolo si apprende come la coppia si frequentasse tuttavia già da molto tempo, anche se poi come abbiamo già ricordato il loro matrimonio è durato solamente un paio di anni tanto che già nel 2021 una delle attrici più amate di “Terra amara” e suo marito si erano detti di fatto addio. Sui motivi della loro separazione non ci sono molte informazioni ma il portale di informazione sabah.com riporta a marzo del 2021 la notizia del loro divorzio così: “Il 16 marzo è stata depositata una causa di divorzio rivolgendosi al tribunale della famiglia di Istanbul e, dopo un’udienza durata 5 minuti, i due hanno divorziato di comune accordo”. Inoltre si legge anche nell’articolo che “dopo aver confermato la notizia della separazione sui social media, Yalova ha chiesto il divorzio” e senza che nessuno dei due ex coniugi abbia chiesto alcuna forma di compensazione all’altro.











