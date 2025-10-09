Un alunno è caduto durante la ricreazione e si è fatto male: secondo il Tribunale la colpa è della scuola che avrebbe dovuto vigilare

È una sentenza che sta già destando diverse critiche da parte del mondo docente quella pronunciata dal Tribunale di Perugia che ha condannato una scuola locale a risarcire i danni alla famiglia di un alunno che si era fatto male cadendo durante la ricreazione, in uno dei rari momenti di svago all’aperto concessi agli studenti: la sentenza è la numero 676 del tribunale perugino ed è stata pubblicata lo scorso 6 giugno, ripresa in queste ore dal quotidiano Orizzonte Scuola.

SCUOLA/ Nuovo concorso 2025, tre problemi in arrivo e precarietà alle porte

Partendo dal principio, ciò che sappiamo dell’oggetto del contenzioso è che tutto sarebbe capitato tra le mura di una scuola primaria: durante la ricreazione nel cortile interno della struttura l’alunno in questione (ovviamente minorenne) per ragioni non chiare è caduto procurandosi quella che sembrava essere una semplice distorsione; mente portato in ospedale un paio di giorni dopo dai suoi genitori, ne è uscito con un tutore ortopedico e una diagnosticata frattura alla mano.

SCUOLA/ "Latino inutile? No, ci fa conoscere noi stessi e la nostra vita"

Alunno cade durante la ricreazione: secondo il giudice la colpa è della scuola che avrebbe dovuto vigilare

Un incidente come tanti ne capitano a scuola, ma che è diventato contenzioso nel momento in cui la famiglia dello studente ha deciso di chiedere una risarcimento per i danni: secondo loro, infatti, la colpa era da ricercare proprio tra i docenti che avrebbero peccato nel sorvegliare gli studenti durante la ricreazione; ritenendo – peraltro – anche del tutto prevedibile (e, dunque, evitabile) un incidente del genere.

Dal conto suo la scuola – per mezzo anche della sua assicurazione – ha provato ad appellarsi al fatto che non vi fosse un reale nesso causale tra la presunta mancata sorveglianza (imputata dalla famiglia alla carenza di personale docente) e l’incidente che ha prodotto il danno; mentre per l’assicurazione l’incidente era del tutto imprevedibile trattandosi di bambini in un momento di svago e gioco, poco interessati all’autorità del docente.

GIOVANI E FEDE/ La nuova "frontiera" della bestemmia: cosa ci dicono oggi i denigratori di Dio

Alla fine, però, il tribunale ha dato ragione alla famiglia, sostenendo la tesi della mancata sorveglianza in un momento definito dai giudici ad alto rischio, appellandosi – insomma – al principio già affermato dalla giurisprudenza di “culpa in vigilando“: la scuola, insomma, è stata condannata al pagamento di 4mila e 200 euro di danni biologici e morali, oltre al pagamento delle spese mediche (100 euro) e di quelle legali.