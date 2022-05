Alvan & Ahez, Francia: chi sono? Eurovision 2022/ In gara con la hit “Fulenn”: il significato

Alvan & Ahez all’Eurovision 2022 per la Francia con il brano “Fulenn”

Alvan & Ahez per la Francia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Fulenn”, un mix che potrebbe regalare delle sorprese. L’unione di un artista del mondo electro e di un girl group per una canzone che ha le carte in regola per convincere. Senza dimenticare che si tratta del secondo brano eseguito in lingua bretone nella storia della manifestazione europea dopo Diwanit bugale di Dan Ar Braz & L’Héritage des Celtes.

Testi e musiche di “Fulenn” sono di Marine Lavigne e Alvan Morvan Rosius e c’è grande curiosità di capire quanto Alvan & Ahez saranno in grado di conquistare il popolo dell’Eurovision Song Contest 2022. Alvan è un artista a tutto tondo, mentre la band al femminile ha già dimostrato di poter scrivere pagine importanti della storia della musica transalpina. Entrambi arrivano dalla Bretagna e il mix è all’insegna della contaminazione, del viaggio tra i generi, un inno all’ibrido.

Chi sono Alvan & Ahez?

Alvan & Ahez sono pronti a dire la loro all’Eurovision 2022 e entrambi hanno acceso i riflettori sull’importanza di cantare in bretone in un’intervista rilasciata a imusicfun.it: “Noi amiamo cantare in bretone e per esprimerci utilizziamo questa lingua, l’abbiamo imparato a scuola quando eravamo molto piccoli. Per noi è molto importante anche pensare in bretone, è parte della nostra eredità, la lingua del nostro cuore. Siamo già salite su diversi palchi per esibirci, abbiamo partecipato a numerosi Festival interculturali. Il nostro comune obiettivo è unire musica elettronica, rock. Provare diversi strumenti che lui stesso suona, insieme alle nostre voci, Ed eccoci qui”. Alvan & Ahez stanno preparando molte sorprese per l’esibizione on stage di Torino e non poteva mancare un pensiero agli artisti ucraini: “Per noi la musica è portatrice di pace e l’Eurovision unisce le nazioni e le persone, ed è molto importante farne parte. Ne siamo più che felici”.

