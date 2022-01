Alvarez al Napoli?/ Calciomercato: l’argentino potrebbe sostituire Insigne

Le quotazioni riguardanti il possibile approdo di Julian Alvarez al Napoli sembrano essere in rialzo in queste frenetiche ore di calciomercato invernale. Secondo quanto rivelato dalla indiscrezioni più recenti infatti i dirigenti partenopei starebbero già ragionando sul possibile sostituto di Lorenzo Insigne, il cui passaggio al Toronto FC a partire dal primo di luglio è stato ufficializzato proprio nei giorni scorsi.

Il nome di Julian Alvarez potrebbe dunque essere uno dei profili più interessanti seguiti dal Napoli in questo senso ma la concorrenza non manca. Protagonista del successo in campionato del River Plate, Alvarez è stato accostato di recente e con grande insistenza in Italia pure alla Fiorentina ed al Milan, mentre l’Inter pare essere concentrata su altri obiettivi dopo aver effettuato un primo contatto. Attenzione pure all’estero dove si parla molto dell’interesse espresso ad esempio dal Manchester United.

CALCIOMERCATO NEWS: POST-INSIGNE, JULIAN ALVAREZ AL NAPOLI

Le chances di vedere Julian Alvarez al Napoli nel prossimo futuro potrebbero aumentare dunque in questi giorni della sessione di calciomercato. Ufficialmente sotto contratto con i biancorossi fino al 31 dicembre del 2022, il ventunenne Alvarez in stagione ha realizzato ben 18 reti ed ha fornito 7 assist vincenti per i suoi compagni in 21 presenze totali nella Superliga, aumentando in questo modo la sua valutazione fino a 25 milioni di euro. L’interesse napoletano per l’argentino sarebbe maggiore rispetto alle voci che mettevano nel mirino degli azzurri pure Sinisterra del Feyenoord ed anche Everton del Benfica.

