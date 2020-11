Alvaro chi è il falegname “amante” di Patrizia Del Blanck?/ Nuovo incontro al Gf Vip…

Alvaro torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un nuovo incontro con la contessa Patrizia De Blanck. Tre settimane dopo il primo incontro con il suo finto spasimante, la contessa che, nella scorsa puntata del reality show di Alfonso Signorini ha ricevuto un videomessaggio della figlia Giada, questa sera si ritroverà di fronte Alvaro. Come reagirà di fronte al falegname che è diventato famoso in tutta Italia? “Te se so sgonfiate le gomme, sei invecchiata, hai la ciccia. Sono Alvaro il falegname. Non fare finta di non ricordarti. Sono il falegname, quello che veniva tutti i giorni da te. Non ti ricordi?“, ha detto Alvaro durante il primo incontro mandando letteralmente in crisi la contessa che ha assicurato di non aver mai avuto un flirt con lui e che non avrebbe problemi ad ammetterlo se fosse vero.

ALVARO E PATRIZIA DE BLANCK, LITE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Alvaro e Patrizia De Blanck daranno vita ad un momento esilarante durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020? Durante il primo incontro, la contessa si è scagliata contro il falegname. “Sei un pazzo lucido, torna al tuo ospedale” – ha detto la contessa a cui il signor Alvaro ha replicato –“Siamo stati insieme 6 mesi e tutti i giorni…tutti i giorni… gna facevo più. Sai che mi dicevi? ‘È mezzanotte…’” facendo riferimento al saluto che la contessa regala al pubblico del reality durante la puntata serale. “No, ‘O si dorme o si fo**e’ lo dico a loro, non a te. Sei carina come persone, ma torna dove stavi. Non voglio più nessun uomo, quello che volevo, l’ho avuto“, ha detto la De Blanck. Come reagirà, invece, stasera? Se la prenderà con Alfonso Signorini? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo.



