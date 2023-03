Alvaro Morata al Milan?/ Calciomercato, rossoneri ci provano, lui vuole la Juventus

Il Milan torna a pensare ad Alvaro Morata in vista del calciomercato della prossima estate. L’attaccante spagnolo, legato all’Italia per il suo passato nella Juventus ma soprattutto per l’amore con la veneziana Alice Campello, è finito nuovamente nel mirino della società rossonera, che è alla ricerca di un bomber di razza. A Madrid, fra le fila dell’Atletico, l’ex bianconero non ha trovato grande spazio, complice anche l’arrivo di Depay, di conseguenza il giocatore si sta guardando attorno, tenendo conto anche del fatto che al termine della stagione 2023-2024 scadrà il suo contratto con i Colchoneros.

Secondo Sportmediaset la principale scelta di Morata sarebbe la Juventus, che il giocatore starebbe aspettando già dalla scorsa estate, ma al momento sembrerebbe maggiormente interessato il Milan, tenendo chela Vecchia Signora, nonostante Massimiliano Allegri sia un grande estimatore di Morata, non è attualmente interessata ed è concentrata su altri reparti. Diversa invece la situazione in casa Diavolo dove quest’anno, soprattutto da dopo la pausa mondiale, stanno mancando i gol dal reparto più avanzato.

ALVARO MORATA NEL MIRINO DEL MILAN: AFFARE DA 15-20 MILIONI DI EURO

Origi ha registrato delle prestazioni molto incerte e anche Rafael Leao si è inceppato, registrando un periodo davvero di magra. Si salva Giroud, che corre verso il rinnovo del contratto, mentre Ibrahimovic ha da poco fatto il suo ritorno sul rettangolo di gioco dopo un lungo stop per infortunio, senza dimenticarsi si De Ketelaere, oggetto fino ad ora sconosciuto.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è alla ricerca dei un attaccante con le caratteristiche tecniche proprio di Alvaro Morata e anche dal punto di vista economico l’operazione sarebbe fattibile, visto che l’Atletico Madrid potrebbe cederlo per una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro. Qualche dubbio infine per quanto riguarda lo stipendio, visto che alla Juventus Morata guadagnava 5 milioni di euro netti, mentre il club meneghino molto probabilmente gliene offrirà di meno alla luce anche dei suoi 30 anni.

