Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan e Galatasaray. Ancora molto giovane, Alvaro Morata ha già alle spalle una carriera in grandissimi club, i più grandi al mondo, con i quali ha collezionato gol e trofei. Nel suo palmares, però, non solo grandi vittorie e soddisfazioni calcistiche, ma anche quattro splendidi figli avuti con la moglie, Alice Campello. Morata, marito di Alice Campello, ha sposato l’influencer veneziana nel 2017. I due erano giovanissimi e si sono detti “sì” a Venezia dopo qualche anno dal loro fidanzamento e una proposta di matrimonio romanticissima.

Diretta Feralpisalò Lumezzane/ Streaming video tv, gara ardua per gli ospiti (Serie C, 5 aprile 2025)

Ma come si sono conosciuti i due? Lui giocava nella Juventus, dove era arrivato da poco, e non stava attraversando un momento facilissimo. Lei, invece, viveva a Milano, dove lavorava come modella e influencer. I due si sono incontrati ad un evento e lui, colpito dalla sua bellezza, l’ha aggiunta su Instagram per poi invitarla ad uscire. Sono bastati pochi minuti insieme ad Alvaro per capire che Alice Campello fosse la donna della sua vita e per chiederle di passare il resto della sua esistenza con lui. È cominciata così una storia d’amore durata qualche mese che ha portato Alvaro, nel dicembre del 2016, a chiedere la sua mano durante uno spettacolo di illusionismo. Lei ha detto di sì e pochi mesi dopo, dopo appena un anno dal fidanzamento, i due sono convolati a nozze.

Maurizio Micheli, chi è compagno Benedicta Boccoli/ La scelta di vivere separati "Altrimenti finirebbe tutto"

Alvaro Morata, marito di Alice Campello: la nascita dei quattro figli

Pochi mesi dopo il matrimonio, Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori di Leonardo e Alessandro, due splendidi gemelli nati nel luglio del 2018. Nel 2020 la famiglia si è allargata ancora con l’arrivo di un altro maschietto, Edoardo, ma il desiderio di una femminuccia ha portato i due a riprovarci e a mettere al mondo, nel gennaio del 2023, Bella, l’unica figlia femmina dei due. Il parto non è stato semplice per Alice, che ha rischiato la vita. Quanto vissuto ha minato la serenità della famiglia, che ad agosto del 2024 ha deciso di separarsi.

Yari Carrisi Power, chi è il figlio di Al Bano e Romina/ La sorella: "Lui e papà, che litigi quando sono..."

Il marito di Alice Campello, però, non è sembrato mai rassegnarsi alla separazione con la sua amata moglie e ha continuato a combattere per tornare con lei. Ecco allora che a gennaio del 2025 è arrivata la bella notizia: Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme. Attualmente lui gioca in Turchia, nel Galatasaray, e continua ad avere vicino la sua splendida famiglia, dopo aver vissuto in passato momenti molto complicati anche a causa della depressione che lo ha colpito negli ultimi mesi in Spagna, all’Atletico Madrid.