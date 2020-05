Alvaro Morata e Alice Campello/ Rolex da 16 mila euro a Pio e Amedeo (Emigratis)

Pubblicità

Alvaro Morata e Alice Campello vittime di Pio e Amedeo nella nuova puntata di “Emigratis” in onda lunedì 25 maggio in prima serata su Italia 1. Questa settimana il duo foggiano si è recato a Londra dove ha incontrato Morata e Zappacosta durante il calciomercato riuscendo a strappare ai due campioni due orologi dal valore di 16mila euro! Proprio così, Pio e Amedeo sono riusciti a scroccare un regalo di un certo rilievo dai due calciatori del Chelsea portandoli in un negozio della Rolex con la scusa di doverli regalare al battesimo di un parente. Una spesa esosa, visto che i due comici hanno scelto due orologi della Rolex del valore di circa 16 mila euro. Pio ha ricevuto in regalo un Rolex Oyster Perpetual Milgaussin acciaio del valore di 7600 euro, mentre Amedeo ha ricevuto un Rolex Oyster Perpetual Date del valore di circa 7000 euro. Ma non finisce qui, visto che il duo foggiano è riuscito a scroccare al calciatore spagnolo anche una cena da mille e una notte presso il prestigiosissimo “Gola Restaurant” di Londra.

Alvaro Morata e Alice Campello a Verissimo: “stiamo bene”

Alvaro Morata e Alice Campello recentemente sono stati protagonisti di “Verissimo – Le storie” dove hanno partecipato con un breve video messaggio dalla Spagna. La coppia, infatti, sta trascorrendo questi giorni di quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus a Madrid, ma tutto procede bene. “Stiamo bene e vogliamo dire che la pancia sta crescendo” ha detto il calciatore annunciando anche la gravidanza della sua compagna. “Voglio dire che stare in casa è importante” ha precisato Morata, che come tutti i calciatore attende la ripartenza del calcio. La coppia, in attesa del terzo figlio, ha raccontato di trascorrere queste giornate in compagnia dei due gemellini: “passiamo il tempo con i bambini, giochiamo con loro. Stanno capendo che avranno presto un fratellino. Si chiamerà Edoardo”. Sul finale un saluto a tutto il pubblico italiano: “un bacio enorme, speriamo che la situazione migliori presto”. Un amore importante quello tra Morata e la influencer Alice Campello, anche se non sono mancate le difficoltà come ha raccontato: “all’inizio è stato più difficile perché non trovavo un equilibrio, mi sono separata un giorno dai bambini e mi sono sentita in colpa. Alla fine trovi un equilibrio e capisci che non saresti una mamma peggiore se un giorno dovessi lavorare”. Non solo, la modella è stata vittima anche di un rapina nella sua casa di Madrid. Un momento che ancora oggi ricorda con grande paura: “ho un po’ paura quando Álvaro se ne va, sarebbe impossibile dire di no, ma sono cose che possono capitare a tutti, è successo a noi e non puoi pensarci tutto il tempo”.



