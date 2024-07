Alvaro Morata e il gesto per la moglie Alice Campello/ Dopo la vittoria della Spagna, corre in tribuna e…

Alvaro Morata e il gesto in diretta per la moglie Alice Campello

Il 14 luglio 2024, Alvaro Morata ha vissuto un sogno vincendo, insieme alla sua Spagna, gli Europei 2024 battendo in finale l’Inghilterra., Una serata magica per l’attaccante spagnolo che non ha resistito raggiungendo la moglie Alice Campello in tribuna subito dopo il fischio finale per condividere con lei la sua gioia. Dopo il fischio finale con cui l’arbitro ha fatto calare il sipario sulla finalissima degli Europei 2024, Morata non ha aspettato oltre e ha raggiunto subito la tribuna dove si trovava la moglie Alice Camepllo insieme ai quattro figli.

Chiellini a Morata: "Quando sbagliò il rigore nel 2021 ci augurò di vincere" / Il retroscena (15 luglio 2024)

Le telecamere hanno così immortalato il momento in cui l’attaccante ha abbracciato la moglie e i loro bambini baciando tutti e cinque. Una scena d’amore meravigliosa che è diventata virale conquistando tutti gli spettatori che, in quel momento, erano davanti ai teleschermi in attesa della cerimonia di premiazione.

Alvaro Morata, chi è la moglie Alice Campello/ "Insieme abbiamo scoperto il senso del matrimonio"

Alvaro Morata e la dedica social ad Alice Campello

Dopo aver mostrato in diretta tutto il suo amore per la propria famiglia, Alvaro Morato ha anche condiviso il video sui social lasciandosi andare ad una dedica speciale. “La mia ragione di vita” ha scritto taggando la compagna con cui vive una vera favola d’amore dal 2016 coronata non solo dal matrimonio ma soprattutto dalla nascita di quattro, splendidi bambini che, durante la finale degli Europei 2024, erano in tribuna con mamma Alice.

Tutta la famiglia di Morata, poi, lo ha raggiunto sul terreno di gioco per condividere con lui e con le famiglie degli altri calciatori, la vittoria della Nazionale Spagnola. Insieme ormai da anni, Alice Campello e Alvaro Morata formano una delle coppie più belle e solide dello show business.

Calciomercato Juventus/ Piace Retegui. Lotta con il Milan per Armando Broja (3 luglio 2024)













© RIPRODUZIONE RISERVATA