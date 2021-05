Alvaro Morte dice addio a La Casa di Carta/ Professore commosso dopo fine 5a stagione

Alvaro Morte ha salutato, o meglio, ha detto addio, a La Casa di Carta 5. L’attore spagnolo, famosissimo in tutto il mondo per il suo ruolo de “Il Professore” nella serie tv iberica targata Netflix, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui ha voluto salutare i fan della Casa de Papel, alla luce del fatto che le riprese della quinta ed ultima stagione sono ormai terminate. Dopo Pedro Alonso e Miguel Herran, altri due attori della serie tv dei ladri che hanno detto addio, un altro interprete storico si congeda, e lo fa attraverso un filmato in cui lo stesso appare visibilmente commosso.

“Lasciando per l’ultima volta il set di La Casa de Papel – spiega rivolgendosi alla camera del proprio smartphone mentre si trova sul sedile passeggero di un’auto – le parole sono inutili. Sono grato a tutti. Ai fan (i primi, ovviamente), a tutta la squadra di Vancouver e a Netflix. E a te, caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie”. Un Professore commosso ma nel contempo sorridente, conscio di aver in ogni caso scritto una pagina di televisione, visto che La Casa di Carta insieme a Stranger Things, sono i due show più visti di tutti i tempi della piattaforma di video streaming.

ALVARO MORTE, ADDIO A LA CASA DI CARTA: ORA LO ATTENDE AMAZON PRIME

Inizialmente la serie doveva avere solo due stagioni, poi, forse anche per via di un successo che nemmeno i produttori si attendevano, si è deciso di allungare il brodo sviluppando altri tre avvincenti capitoli. Ovviamente Alvaro Morte non andrà in pensione dopo la fine della Casa de Papel, visto che lo stesso ha già annunciato il suo nuovo progetto televisivo, questa volta per la concorrenza, leggasi Amazon: prenderà parte alla serie tv internazionale “Boundless”, prodotta da RTVE e Prime Video, in cui si racconterà il viaggio di Magellano ed Elcano attorno al mondo nel sedicesimo secolo. Tornando alla Casa di Carta 5, la data d’uscita non è stata ancora ufficializzata, ma dovrebbe vedere la luce entro gli ultimi tre mesi del 2021.

