Alvaro Soler/ Il matrimonio annunciato e poi cancellato per sempre con l’ex Sofia

Alvaro Soler, la (ex) fidanzata Soffia Ellar ormai fa parte del passato

Tutti si domandando se il re dei tormentoni estivi Alvaro Soler troverà presto una nuova fidanzata. Dopo la rottura inaspettata con la sua storica compagna Sofia Ellar, i fan del cantante si chiedono se e quando entrerà una nuova persona nella sua vita. Al momento Alvaro sembra concentrato sui suoi progetti professionali e sui social, dopo aver dichiarato chiusa la storia d’amore con Sofia, pare voler davvero guardare oltre.

Alvaro Soler è fidanzato?/ Single dopo 5 anni d'amore con Sofia Ellar

Era stato lui stesso, con un comunicato piuttosto sentito, ad annunciare la fine di una storia che era destinata al matrimonio. Un matrimonio annunciato, poi rinviato e infine cancellato per sempre. “Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate. Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco”.

Alvaro Soler/ Torna il re dell'estate con un nuovo tormentone

Alvaro Soler fa felice una fan: lezione di corsivo e…

“Vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro. Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi”, aveva dichiarato la voce de “El misto sol” poco dopo la rottura. Da quel momento in poi, come dicevamo, Alvaro ha guardato avanti. E con leggerezza e modi di fare affettuosi si è dedicato con maggiore dedizione alla sua community di fan, dove è spuntata una certa Giulia Caselli, una sua simpatica follower con cui si è intrattenuto in una divertente lezione di corsivo, il nuovo trend del momento.

LEGGI ANCHE:

Alvaro Soler/ Ho scritto Magia” nel periodo delle riaperture (Rtl 102.5 Power Hits)

© RIPRODUZIONE RISERVATA