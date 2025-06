Alvaro Vitali, la tragedia dopo il ritorno a casa: salta i gradini, poi il malore. «Soffriva in silenzio per Stefania».

La morte di Alvaro Vitali ha sconvolto tutti. Ma a sconvolgere ancora di più è stata la dichiarazione di Claudio Di Napoli, storico amico dell’attore che a FanPage ha confessato la sua verità. L’uomo sostiene che la causa morte non sia stata la broncopolmonite recidiva, ma una sofferenza ben più profonda che Alvaro covava da molto tempo. Intanto, la moglie Stefania Corona era apparsa i televisione a La Volta Buona di Caterina Balivo, parlando della sua vita con lui.

“Alvaro voleva tornare a casa, non ne poteva più dell’ospedale. Ogni giorno mi ripeteva: “Domani firmo”, ha detto Claudio Di Napoli raccontando anche che il giorno prima della morte aveva lasciato l’ospedale perchè non ce la faceva più nonostante fosse ricoverato da sole due settimane. Un amico era andato a prelevarlo dall’ospedale, ma sui gradini di casa Alvaro Vitali ha avuto un malore: “Si è sentito male e si è accasciato. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare. È morto tra le braccia dell’amico”.

Claudio Di Napoli choc su Alvaro Vitali: “Voleva tornare dalla moglie e dal compagno di lei“

Claudio Di Napoli ha svelato quelli che secondo lui sono i veri motivi della morte di Alvaro Vitali, descrivendolo come un cane abbandonato sull’autostrada per via del matrimonio finito con Stefania Corona, per la quale piangeva molto spesso in ospedale: “Più volte gli avevo proposto di venire a stare da me, ma non aveva voluto”, ha continuato Claudio, dicendo che nell’ultimo periodo Alvaro Vitali aveva solo un desiderio, quello di tornare a casa dalla moglie e dal suo nuovo compagno: “Stavamo cercando di aiutarlo a riorganizzare la sua vita”, ha continuato riferendosi agli altri amici, “Nessuno si aspettava un epilogo del genere”.