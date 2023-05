Alvaro Vitali “Con Stefania vivo bene”/ “Le commedie sexy? Non le rinnego”

Alvaro Vitali: “Vivo bene e non ho bisogno di niente”

Alvaro Vitali, prima di diventare uno dei protagonisti della commedia sexy italiana degli Anni ’70 e poi il celebre Pierino, ha girato quattro film con Federico Fellini (“Fellini Satyricon”, “I clowns”, “Roma” e “Amarcord”) e ha recitato in “Rugantino”, “Polvere di stelle”, “Romanzo popolare” e “Profumo di donna”. Da anni porta in giro uno spettacolo con la moglie Stefania Corona, “90 minuti di…”: “Non chiedo ingaggi neanche se mi uccidi, se mi vuoi mi chiami. Sto tranquillo, vivo bene e non ho bisogno di niente”, ha detto l’attore a Chi.

Alvaro Vitali e la moglie Stefania Corona si sono conosciuti nel 1997 in una sala d’incisione: “Quando l’ho vista la prima volta non ho detto niente, la seconda pure, la terza l’ho invitata a cena. L’ho conquistata con la simpatia, la facevo ridere”.

Alvaro Vitali e le commedie sexy: “Non le rinnego”

Stefania Corona è stata vicino al marito Alvaro Vitali in un periodo delicato, quello della depressione. All’inizio degli anni 2000 l’attore ha avuto un piccolo ictus ed è stato ricoverato per molto tempo: “Non lavoravo stavo fermo, e ho avuto un periodo bruttissimo: non volevo uscire di casa, non volevo vedere nessuno. Mia moglie, piano piano, ha ricominciato a farmi uscire. Ha saputo starmi vicini”, ha raccontato Vitali al settimanale Chi. Nel 2006 si sono sposati. In una recente intervista al settimanale Gente Edwige Fenech, storica partner di Alvaro Vitali nelle commedie sexy, ha detto: “Quei film? È stato un grande dolore. Quel personaggio non ero io. Molti film non li ho nemmeno mai guardati”. Vitali ha così commentato: “Ognuno pensa quello che vuole, ma io non le rinnego, ho manicato e ci mango ancora”.

