Alvaro Vitali concorrente del Grande Fratello 2023?/ Spoiler di Lorenzo Remotti nella casa ma…

Alvaro Vitali entra nella casa del Grande Fratello 2023?

Alvaro Vitali entrerà nella casa del Grande Fratello 2023 nel corso della seconda puntata in onda venerdì 15 settembre? Il nome dell’attore è stato a lungo accostato al reality show condotto da Alfonso Signorini e, nelle scorse ore, a spoilerare un possibile suo ingresso è stato Lorenzo Remotti. “Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali“, ha detto il concorrente.

Uno spoiler che, in realtà, non si concretizzerà. Alvaro Vitali, infatti, non entrerà nella casa di Cinecittà e a svelare il motivo è stato l’attore stesso con un video pubblicato sui suoi canali social in cui svela di aver ricevuto la proposta di Signorini, ma di aver deciso di non partecipare.

Alvaro Vitali: ecco perché non entra al Grande Fratello 2023

“Mi ha contattato Alfonso Signorini che mi voleva con loro. Io ero felicissimo perché volevo farmi vedere da voi e stare con voi, farvi fare qualche risatina nella casa”, ha esordito Alvaro Vitali in un video in cui si rivolge direttamente ai fan. Poi spiega il motivo per il quale ha deciso di non varcare la porta rossa di Cinecittà.

“Io soffro di una brutta asma che, specialmente nel periodo estivo o quando sta cambiando dall’inverno all’estate, mi vengono degli attacchi e non riesco a stare tranquillo e a respirare bene. Per cui, per questa cosa, non sono potuto andare al Grande Fratello. Mi dispiace tantissimo”, ha concluso l’attore.

