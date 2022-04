Alvaro Vitali concorrente del Grande Fratello vip 7?/ L’attore tra i nomi più caldi…

Alvaro Vitali tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7?

La casa del Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre con una nuova edizione che porterà nella casa di Cinecittà nuovi inquilini. Tra i concorrenti, esattamente come nelle precedenti edizioni, ci saranno vip più famosi, con una grande carriera alle spalle, e concorrenti più giovani che hanno trovato sui social il successo. I casting per trovare i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono appena iniziati, ma secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, tra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di Alvaro Vitali.

“A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali”, scrive Giuseppe Candela.

Grande Fratello Vip 7: rumors sui concorrenti

Non solo Alvaro Vitali. Tra i nomi che stanno circolando in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 spicca quello di Antonio Zequila che, pur avendo già partecipato, non esclude di poter varcare nuovamente la famosa porta rossa. Tra gli altri nomi c’è anche quello di Pamela Prati che potrebbe tornare nella casa.

Per ora, tuttavia, si tratta di semplici rumors non ancora confermati. I casting, infatti, sono appena iniziati e continueranno per tutta l’estate. Solo intorno ad agosto saranno ufficializzati i primi vip che diventeranno i nuovi vipponi di Alfonso Signorini. Ci saranno proprio Alvaro Vitali, Pamela Prati e Antonio Zequila? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

