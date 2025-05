E’ finito l’amore tra Alvaro Vitali e Stefania Corona: il motivo della separazione

Alvaro Vitali e la compagna Stefania Corona si sono lasciati. La loro storia d’amore è giunta al termine dopo una crisi profonda che ha spinto la moglie dell’attore a prendere una decisione importante e molto sofferta. Così ora Stefania vuole guardare al futuro, un futuro in cui la presenza di Alvaro non è contemplata. Parlando in una intervista al magazine Chi, la moglie di Vitali ha confidato cosa non ha funzionato nel suo rapporto con l’attore. Per tanti anni, a quanto pare, Stefania ha sacrificato la sua vita e oggi non ha più intenzione di continuare in questa direzione, né di rinunciare alla felicità.

“Ero stufa di essere trasparente e adesso voglio pensare più a me stessa”, ha confidato Stefania. Al fianco di Alvaro Vitali ha condiviso quasi trent’anni della sua vita: “Siamo stati coppia i primi anni. Poi lui pensava molto a se stesso e mi sono sentita nell’ombra”.

Stefania Corona ha il dente avvelenato nei confronti di Alvaro Vitali: “Non è stato marito”

Così si è creata gradualmente una profonda spaccatura all’interno della coppia, con Stefania che per un po’ di tempo ha tenuto a bada i suoi istinti, fino a comprendere di non voler più rinunciare ai suoi desideri. “Siamo stati colleghi ma non è stato un marito”, attacca Stefania Corona. Parole al veleno nei confronti dell’ormai ex compagno, accusato tra le altre cose di pensare solo a se stesso.

“Ci sono lavori che gli hanno dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino. Io penso che Alvaro non vedesse l’ora anche lui di separarci”, affonda Stefania Corona. Ricordiamo che i due sono stati insieme oltre trent’anni, con un matrimonio che col senno di poi è costata sacrifici e sofferenza. Oggi però Alvaro Vitali e Stefania Corona sono pronti a prendere strade diverse.