Come stanno le cose tra Alvaro Vitali e Stefania Corona

Dopo l’annuncio della separazione di qualche giorno fa, si sono accesi fortemente i riflettori sulla vita privata di Alvaro Vitali e Stefania Corona, la coppia ha parlato del rapporto che è cambiato negli ultimi mesi, svelando per filo e per segno come stanno le cose e non mancano delle sorprese a tal proposito. Stefania Corona ha raccontato la crisi che ha colpito i due di recente e che ha portato a dei cambiamenti importanti: “È importante chiarire per evitare fraintendimenti o illazioni. La nostra separazione è il frutto di una crisi personale, non di un tradimento” ha detto in una intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo.

Alvaro Vitali e Stefania Corona si sarebbero lasciati, ma con una terza persona di mezzo, anche se la donna ha rivelato che con l’attore romano le cose non andavano già da tempo, smentendo le illazioni recenti: “Tra noi non è finita per un terzo incomodo” ha chiarito la donna sul matrimonio con il comico.

Alvaro Vitali e Stefania Corona convivono con una terza persona

Il matrimonio tra Alvaro Vitali e Stefania Corona ha poi assunto una piaga inaspettata, con una terza persona arrivata in casa dell’attore romano e della moglie. Come confidato da Stefania Corona, Alvaro Vitali “ha deciso di chiamare questo amico di famiglia per aiutarci a gestire sia il lavoro che le faccende domestiche”.

Una specie di tuttofare che si è rivelato utile per dare una mano con le faccende domestiche, ma non solo, Stefania Corona ha trovato un sostegno in questo uomo, che ben presto è diventato un convivente dei due coniugi. E a tal proposito, intervistata su Rai1 a La volta buona, Stefania Corona ha svelato come l’organizzazione non sia stata un problema: “Per fortuna la casa è organizzata in modo che ognuno abbia il proprio spazio, quasi come un mini appartamento” ha detto la moglie di Alvaro Vitali.

