Alvaro Vitali, la lite con Michela Miti e i problemi economici/ “Ho finito i soldi”

Alvaro Vitali, mitico attore comico italiano, è stato protagonista qualche anno fa di una lite a distanza con Michela Miti, attrice divenuta famosa per aver interpretato la maestra di Pierino, nei film cult anni ’70 e 80. Parlando durante un’intervista, Michela Miti aveva accusato Alvaro Vitali di averla dimenticata e di non essere stata riconoscente con lui, ma lo stesso attore aveva rimandato le accuse al mittente. Durante un’ospitata a Pomeriggio 5 datata gennaio 2019, Alvaro Vitali aveva confessato: “Non è vero quello che dice Michela, io l’ho sempre nominata, in qualsiasi intervista che facevo la mettevo sempre in mezzo, le volevo bene”. Quindi Alvaro Vitali aveva aggiunto: “Non è che lei ha inventato me, Pierino, Alvaro Vitali, era l’insegnante di Pierino”.

Poi aveva spiegato: “Quando con Marino Girolami stavamo cercando una protagonista che dovesse fare l’insegnante, insieme a Marino ho scelto Michela per la sua faccetta ingenua visto che le battute sarebbero venute meglio, lei sa questo, io le ho sempre voluto bene”. Sempre a Pomeriggio 5 Alvaro Vitali aveva raccontato i suoi problemi economici, avendo esaurito i soldi che aveva guadagnato tempo addietro dopo le numerose pellicole in cui aveva recitato.

ALVARO VITALI, LA LITE CON MICHELA MITI E I PROBLEMI ECONOMICI: “NON RIESCO A METTERMI DA PARTE NULLA”

“Noi artisti – aveva spiegato l’attore comico romano, oggi 72enne – quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende. Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi”.

Un problema, quello economico, che negli ultimi anni è stato denunciato da numerosi altri artisti, soprattutto da coloro che sono stati sulla cresta dell’onda per poi finire in qualche modo nel dimenticatoio. All’epoca Barbara D’Urso aveva replicato ad Alvaro Vitali: “Io mi metto i soldi da parte, così quando andrò in pensione avrò qualcosa per me”.

