Solo pochi giorni fa, Stefania Corona definiva a Caterina Balivo a La Volta Buona finita la sua relazione con Alvaro Vitali. Oggi, attraverso le pagine di DiPiù, il celebre attore ha pubblicato una lettera destinata alla moglie, nella quale parla di tradimento e le lancia poi un appello: quello di tornare a stare insieme. L’interprete del celebre Pierino non si arrende alla rottura, motivo per il quale sarebbe pronto a superare anche il ‘tradimento’ della moglie con l’uomo che “ci portava in giro fra una tappa e l’altra dei nostri spettacoli, che ci faceva la spesa, che ci teneva in ordine la casa”, ha scritto nella sua lettera.

Un matrimonio, il loro, che avrebbe subito un duro colpo a causa di alcuni problemi di salute che Vitali ha iniziato ad accusare. In quell’occasione, è stata proprio la moglie Stefania Corona a stargli vicino: “Sei stata la mia roccia”, ha infatti scritto nella lettera.

Alvaro Vitali accusa la moglie Stefania Corona: “Sei una donna crudele”, poi le chiede di tornare insieme

Alvaro Vitali però sottolinea, nella sua missiva, come abbia fatto sempre tutto per sua moglie e per non farle mancare niente. Motivo per il quale le chiede perché oggi lei lo attacchi, accusandolo di non aver combattuto davvero per la loro storia d’amore, che durava da ben 30 anni. “Dimmi, Stefania, tu che cosa hai fatto per salvarla? Te lo dico io: non hai fatto niente”, la accusa allora Vitali, definendola “una donna crudele”. Eppure, nonostante accuse e appellativi non lusinghieri, l’attore ammette di amarla ancora, motivo per il quale le lancia un appello importante: quello di tentare a tornare insieme, ad essere la bella coppia che erano anni fa. Come replicherà Stefania Corona? La donna, proprio da Caterina Balivo, aveva smentito che il matrimonio con Alvaro fosse finito per tradimento, dichiarando invece che a dividerli è stato il suo comportamento.

