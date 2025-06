Alvaro Vitali morto, Lino Banfi replica alle accuse: "Non l'ho abbandonato, le sue parole mi hanno fatto male" poi il ricordo commosso: "Simpaticissimo"

Lino Banfi replica alle accuse mosse da Alvaro Vitali: “Non l’ho abbandonato”

A poche ore dalla scomparsa di Alvaro Vitali, l’amico e collega Lino Banfi ha rotto il silenzio con un video postato sui social dove oltre a ricordare il collega con affetto e stima visibilmente commosso ha voluto fare chiarezza su alcune critiche che Alvaro gli aveva mosso negli anni scorsi. Entrambi protagonisti delle commedie sexy all’italiana degli anni ’70, Banfi e Vitale hanno recitato insieme in commedie come L’insegnante; La liceale o Pierino contro tutti. Ad un certo punto, però, le loro strade si sono divise, il primo ha continuato a recitate con successo entrando nell’immaginario collettivo come Nonno Libero, il secondo invece non ha avuto altrettanta fortuna e per questo alcuni anni fa ospite da Peter Gomez a La Confessione aveva rivelato di sentirsi abbandonato da lui.

Adesso che Alvaro Vitali è morto, Lino Banfi nel salutarlo l’ultima volta è tornato a parlare di quello che è successo all’epoca. L’attore pugliese ha replicato alle accuse ed agli attacchi di aver rinnegato la loro amicizia e di averlo abbandonato nel momento del bisogno: “Alvaro mi accusò di averlo abbandonato, ma io non ho mai fatto né il produttore né il regista. Non facevo più film comici, era il periodo in cui facevo Un medico in famiglia, che era sempre un ruolo brillante ma di diverso genere” E subito dopo ha aggiunto: “Fui molto addolorato e glielo dissi, facendogli capire che non dipendeva da me”. Ad oggi, tuttavia, la sensazione è che tra i due il rapporto non solo professionale ma soprattutto umano si fosse incrinato e che adesso sia impossibile ricucirlo.

Alvaro Vitali morto, il ricordo commosso di Lino Banfi: “Eri bravissimo e simpaticissimo”

Oltre a difendersi e replicare alle accuse, Lino Banfi ha voluto dire addio per l’ultima volta ad Alvaro Vitali morto ieri a causa delle complicazioni di una broncopolmonite recidivante: “Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso, tutto si può dire di me, ma non che sono altruista e non che non sono amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse.” Ed infine ha concluso: “Comunque credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film che abbiamo fatto insieme”. In queste ore sono tantissimi i volti noti che stanno ricordando l’attore e comico scomparso a 75 anni.